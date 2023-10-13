У жовтні Україна втретє відзначатиме День відповідальності людини: що це за свято

19 жовтня в Україні відзначатимуть День відповідальності людини, ініційований Фондом родини Богдана Гаврилишина.

Це свято – данина пам’яті видатного українця, візіонера, співзасновника Всесвітнього економічного форуму в Давосі, очільника Міжнародного інституту менеджменту в Женеві Богдана Гаврилишина.

На державному рівні День відповідальності людини затвердили у 2021 році.

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Що таке Декларація відповідальності людини

Фото: Дмитро Ларін, УП

Богдан Гаврилишин є автором Декларації відповідальності людини – документу з 15 пунктів про відповідальність на усіх її рівнях.

На думку ініціатора декларації, саме індивідуальна відповідальність кожного члена суспільства на всіх рівнях може забезпечити виконання Загальної декларації прав людини, затвердженої Генасамблеєю ООН 1948 року.

Під час Євромайдану українці показали всьому світу, що готові брати відповідальність за своє майбутнє.

Богдан Гаврилишин зазначав, що це "болюча трансформація нації, цінностей та поведінки" і додавав, що саме цим Україна має ділитися зі світом – своїм унікальним досвідом.

Так у 2014 році побачила світ декларація відповідальності людини, коли в Україну вторглись росіяни.

Як зародився День відповідальності

Дату дня відповідальності людини встановила Верховна Рада, щоб шанувати пам'ять Гаврилишина. Тому відзначають свято 19 жовтня – у день народження видатного українця.

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"День відповідальності людини – нагода для рефлексії та дій. Це час, коли ми запитуємо себе, які кроки можемо зробити, щоб змінити наше життя на краще. Цей день нагадує нам, що всі ми є частиною спільноти і кожна наша відповідальна дія є кроком до великих змін", – нагадують у Фонді родини Богдана Гаврилишина.

Ким був Богдан Гаврилишин

Богдан Гаврилишин помер 24 жовтня 2106 року, на 91-році життя. Він був членом Римського клубу, Світової академії мистецтва та науки, Міжнародної академії менеджменту, почесним доктором у 7 університетах Канади та України.

Він також був радником першого Президента України, чотирьох голів Верховної Ради та трьох Прем’єр-міністрів; Головою Консультативно-дорадчої ради при Президії Верховної Ради України. Ініціював створення деяких молодіжних організацій в Україні, був активним членом Всеукраїнської скаутської організації "Пласт".

У 2010 році він заснував свій власний благодійний фонд. Його місією була підготовка критичної маси молодих українців, які б на власному досвіді вивчали, як функціонують найкращі країни Європи – щоб утворити критичну масу людей, що трансформують Україну.

На освітній платформі Prometheus навіть є курс лекцій-роздумів Богдана Гаврилишина.