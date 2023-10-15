Вчені розробили деталізовану мапу людського мозку. ФОТО

Науковці створили найбільшу та найдеталізованішу мапу людського мозку, яка показує близько 3300 типів клітин.
На карті виявили низку типів клітин, про які раніше науковці не знали, повідомляє Live Sciense з посиланням на результати дослідження вчених Інституту дослідження мозку Аллена в США, яке опублікували в журналі Science у вигляді 21 статті.
Дослідження розпочали у 2017 році з метою каталогізувати клітини, знайдені в мозку людей, мишей, та приматів, мавп, макак, шимпанзе та горил.
Вчені виявили, що мозок дорослої людини містить приблизно 86 мільярдів нейронів.
|На фото клітини Пуркіньє – великі нейрони, які знаходяться в мозочку в задніх й нижніх частинах. Фото: Steve GSCHMEISSNER/Science
До нейронних клітин належить глія – "допоміжні" клітини у центральній нервовій системі, які забезпечують клітини поживними речовинами та регулюють передачу сигналів.
"Це надзвичайно важлива робота, оскільки завдяки атласу відкривається абсолютно нова сфера, дослідивши яку вчені зможуть "глибше" зазирнути в різних видів істот, що раніше було неможливо", – каже Ед Лейн, нейробіолог з Інституту Аллена.
Для створення атласу людського мозку були використані новітні технології, які раніше застосовувалися переважно для дослідження мозку тварин.
Вчені, зокрема, використовували транскриптоміку, яка передбачає каталогізацію всіх РНК в окремих клітинах.
РНК – це генетична молекула, яка містить інструкції для побудови білків і виконує інші важливі завдання.
Науковці застосували епігеноміку, яка передбачає вивчення хімічних міток, що розташовані на поверхні ДНК і контролюють використання генів.
"Зв'язок клітин у головному мозку – це те, що відрізняє нас від шимпанзе", – відмітила нейробіологиня з Інституту Аллена, яка брала участь в дослідженні Трігве Баккен.
Зазначається, що атлас людського мозку нині є першою чернеткою. У майбутньому вчені хочуть розшифрувати функції нововідкритих клітин мозку, які, зокрема, знаходяться в стовбурі мозку.
Науковці також хочуть зрозуміти, як генна активність різних клітин сприяє розвитку неврологічних захворювань.
Раніше ми повідомляли, як травматичні спогади впливають на мозок.
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