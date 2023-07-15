Навантаження на мозок у похилому віці може знизити ризик розвитку деменції – вчені

Нове дослідження виявило, що навантаження на мозок у літньому віці може знизити ризик деменції, пише The Guardian.

Деменція – синдром стійкого порушення когнітивних функцій внаслідок органічного ураження мозку. Це захворювання часто трапляється у людей похилого віку.

Результати дослідження вчених із Австралії та США вказують на те, що використання комп’ютера чи ведення щоденника знижують ризик захворювання на 11% протягом 10-річного періоду.

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Також допомогти можуть гра в шахи та навчальні заняття.

Згідно з даними Всесвітньої організації здоров’я, понад 55 млн людей хворіють на деменцію. Переважно це літні люди.

Водночас експерти тривалий час підкреслюють: хвороба не є неминучою частиною старіння. Активність, відмова від куріння та здорове харчування – фактори, які зменшують ризик її появи.

Учені з’ясували, що навантаження на мозок також можуть бути корисними. Дослідники з Австралії та США в публікації журналу Jama Network Open повідомили про те, як вони використали дані австралійського дослідження Aspree Longitudinal Study of Older Persons.

Воно охопило період з 1 березня 2010 року по 30 листопада 2020 року. Учасниками дослідження стали люди віком понад 70 років. До того ж, вони не мали когнітивних розладів і серцево-судинних захворювань, коли їх приймали на роботу в 2010-2014 рр.

Учасників регулярно перевіряли на наявність деменції. Їх запитували про соцмережі, відвідування ресторанів, галерей тощо. На питання "як часто?" можна було відповісти: ніколи, рідко, іноді, часто або завжди.

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Команда аналізувала дані 10 318 учасників. Під час процесу до уваги брали вік, стать, освіту, статус куріння та інші захворювання.

Це допомогло з’ясувати, що види діяльності на кшталт написання щоденників або навчальних занять при збільшенні частоти цієї діяльності на одну категорію – наприклад, з "іноді" на "часто" – були пов’язані зі зниженням ризику розвитку деменції на 11% протягом 10 років.

Схожа ситуація була і з такими видами діяльності, як гра в шахи, карти чи вирішення головоломок. У цьому випадку зафіксували зниження ризику на 9%.

"На відміну від цього, міжособистісні контакти, соціальні заходи та прогулянки не були пов’язані з ризиком деменції в цій вибірці", – розповідають дослідники.

Вони також припускають, що такі результати отримали через занадто малу кількість самотніх та ізольованих учасників.

Крім того, помітили, що малювання та обробка дерева теж зменшувала ризик деменції. Утім, переважно серед чоловіків.

Такі тенденції збереглися, навіть коли виключили учасників, у яких розвинулася деменція протягом 3-х років після набору.

Дослідження має обмеження, адже ґрунтується на даних спостережень. Крім того, учасники могли вести здоровий спосіб життя та бути більш залученими до своєї громади, ніж населення в цілому.

Нагадуємо, раніше стало відомо, що вчені розробили препарат, який сповільнює деменцію.