Екзотичні тварини у тісних клітках: поліція склала протокол на організаторів виставки у Тернополі

У Тернополі на організаторів виставки "Підводний світ", яка проходила у торговельно-розважальному центрі "Подоляни", склали протокол за неналежне утримання тварин.

Про це "УП. Життя" повідомили у Головному управління Нацполіції Тернопільської області.

Раніше про порушення заявили в зоозахисній організації UAnimals.

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Вони отримали численні скарги громадян на виставку. Після цього її відвідала волонтерка Людмила Чеховська.

Фото: Людмила Чеховська/Facebook

Окрім риб, на виставці були дикі та екзотичні тварини, поміщені у тісні простори.

"Відвідувачі фотографуються зі зміями та мавпою, використовуючи спалах. Мавпа сидить у тісній клітці й не має змоги сховатися від цього", – описали події на виставці зоозахисники.

В організації стверджують, що організатори виставки порушили:

частину 5 статті 25 закону "Про захист тварин від жорстокого поводження", яка забороняє використовувати тварин для пересувних виставок;

частину 12 статті 25 закону "Про захист тварин від жорстокого поводження", яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків та дельфінаріїв;

заборону Тернопільської міської ради на пересувні цирки та інші мобільні розваги із залученням диких та екзотичних тварин на території міста.

"Людмила Чеховська викликала у ТЦ поліцію, однак поліціянти відмовилися скласти протокол на місці, аргументуючи це тим, що спочатку необхідно провести експертизи та встановити, чи справді є порушення.

Заяву Людмили прийняли. Коли дівчина поскаржилась на гарячу лінію через нескладений протокол, їй пообіцяли, що в суботу, 14 жовтня, поліціянти повернуться у ТЦ і перевірять умови утримання тварин", – зазначають в UAnimals.

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Фото: Людмила Чеховська/Facebook

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета у коментарі для "УП. Життя" 15 жовтня повідомив, що правоохоронці нібито не знали, що у місті планується така виставка.

"Дізналися, коли вже люди почали скаржитися. Хотіли на них у суботу (14 жовтня – ред.) скласти протокол, але на місці не було організаторів. А складається він тільки на конкретну особу. Сьогодні поліція повернулася туди й застала організаторів", – коментує ситуацію речник.

За словами Крета, на них склали протокол за 154 статтею Кодексу про адміністративні правопорушення.

За ним передбачається:

попередження;

накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження.

Як зауважує речник поліції, виставка вже закінчилася й завтра організатори їдуть в інше місто.

Нагадаємо, раніше ми писали, що одеський дельфінарій "Немо" потрапив у скандал через фотосесії з тваринами у готельних номерах.