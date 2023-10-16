Навіть не розгортаючи: ШІ розшифрував стародавній сувій часів виверження Везувію

Двоє студентів-айтівців навчили штучний інтелект розпізнавати літери стародавнього тексту на сувої. Завдяки цьому ШІ зміг розшифрувати текст на стародавньому сувої з Геркуланума, давньоримського міста, похованого виверженням вулкана Везувій.
Особливість розшифровки полягала в тому, що папір не розгортали, щоб не пошкодити. Про це йдеться на сторінці конкурсу Vesuvius Challenge, в рамках якого й мали розшифрувати стародавній текст.
"Геркуланумські папіруси, стародавні сувої, які зберігалися в бібліотеці приватної вілли поблизу Помпеї, були поховані та обвуглені внаслідок виверження Везувію в 79 році нашої ери.Майже 2000 років ця єдина вціліла бібліотека античності була похована під землею під 20-метровим шаром вулканічної грязі", – розповідають організатори конкурсу.
Вони додають, що сувої розкопали у 1700-х роках, але ті виявились вкрай крихкими: перетворювалися на пил, якщо поводитись з ними необережно.
|"Знахідка" на стародавньому сувої
Спершу 21-річний студент інформатики в Університеті Небраска-Лінкольн Люк Фаррітор знайшов закономірність, годинами дивлячись на сегментовані комп’ютерні скани.
Незабаром ШІ виявив невидимі для людського ока сліди кракелюру (тріщин на пергаменті), а згодом серед них віднайшов літери та натяки на справжні слова.
|Люк і його знахідка
Науковець показав це зображення групі папірологів – вчених, що спеціалізуються на роботах з папірусом. Вони здивувались, бо змогли одразу прочитати слово "porphyras" (пурпурний), попри слабкі літери.
Люк став першою людиною за 2000 років, яка знайшла чорнило і лист у нерозкритому сувої.
|Як відбувається сканування
Тим часом інший учасник конкурсу, Юсеф Надер, єгипетський аспірант з біоробототехніки в Берліні, застосував інший підхід. Спершу він "навчив" ШІ знаходити мітки, а потім вже розрізняти у них літери.
Моделі, яких навчали на псевдомітках, були здатні виявляти чорнило всередині сувою.
|Юсеф та його розшифровані слова
Так папірологам надали ще два ймовірних слова – "досягнення" та "подібний".
"Якщо ці слова справді такі, як ми думаємо, цей сувій папірусу, ймовірно, містить абсолютно новий текст, якого сучасний світ не бачив", – заявили організатори конкурсу.
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