Навіть не розгортаючи: ШІ розшифрував стародавній сувій часів виверження Везувію

Двоє студентів-айтівців навчили штучний інтелект розпізнавати літери стародавнього тексту на сувої. Завдяки цьому ШІ зміг розшифрувати текст на стародавньому сувої з Геркуланума, давньоримського міста, похованого виверженням вулкана Везувій.

Особливість розшифровки полягала в тому, що папір не розгортали, щоб не пошкодити. Про це йдеться на сторінці конкурсу Vesuvius Challenge, в рамках якого й мали розшифрувати стародавній текст.

"Геркуланумські папіруси, стародавні сувої, які зберігалися в бібліотеці приватної вілли поблизу Помпеї, були поховані та обвуглені внаслідок виверження Везувію в 79 році нашої ери.Майже 2000 років ця єдина вціліла бібліотека античності була похована під землею під 20-метровим шаром вулканічної грязі", – розповідають організатори конкурсу.

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Вони додають, що сувої розкопали у 1700-х роках, але ті виявились вкрай крихкими: перетворювалися на пил, якщо поводитись з ними необережно.

"Знахідка" на стародавньому сувої

Спершу 21-річний студент інформатики в Університеті Небраска-Лінкольн Люк Фаррітор знайшов закономірність, годинами дивлячись на сегментовані комп’ютерні скани.



Незабаром ШІ виявив невидимі для людського ока сліди кракелюру (тріщин на пергаменті), а згодом серед них віднайшов літери та натяки на справжні слова.

Люк і його знахідка

Науковець показав це зображення групі папірологів – вчених, що спеціалізуються на роботах з папірусом. Вони здивувались, бо змогли одразу прочитати слово "porphyras" (пурпурний), попри слабкі літери.

Люк став першою людиною за 2000 років, яка знайшла чорнило і лист у нерозкритому сувої.

Як відбувається сканування

Тим часом інший учасник конкурсу, Юсеф Надер, єгипетський аспірант з біоробототехніки в Берліні, застосував інший підхід. Спершу він "навчив" ШІ знаходити мітки, а потім вже розрізняти у них літери.

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Моделі, яких навчали на псевдомітках, були здатні виявляти чорнило всередині сувою.

Юсеф та його розшифровані слова

Так папірологам надали ще два ймовірних слова – "досягнення" та "подібний".

"Якщо ці слова справді такі, як ми думаємо, цей сувій папірусу, ймовірно, містить абсолютно новий текст, якого сучасний світ не бачив", – заявили організатори конкурсу.