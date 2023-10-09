В Іспанії археологи виявили тисячолітні сандалі та кошики. ФОТО

На півдні Іспанії археологи виявили сандалі та кошики, які сягають тисячі років.

Про це пише Live Science.

Знахідку виявили у печері в Гранаді. Вчені припускають, що кошики та сандалі виготовили мисливці-збирачі епохи мезоліту – періоду від 15 до 5 тис. років до н.е

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Вважається, що це одні з найдавніших артефактів такого роду з-поміж знайдених у цьому регіоні.

Фото: MUTERMUR Project

Підтвердили вік сандаліїв і кошика за допомогою радіовуглецевого датування. Дослідники визначили, що сандаліям – 6200 років, а кошик ще старіший – йому 9500 років.

"Найбільшим відкриттям став вік кошиків - це було великою несподіванкою. До приходу землеробства існували мисливці-збирачі. У минулому вчені вважали, що плетіння кошиків було елементом неоліту, але тепер ми знаємо, що люди плели кошики ще раніше", – сказав провідний автор дослідження Франсіско Мартінес-Севілья з Університету Алькала.

Він також додав, що рівень деталізації, використаний для створення кошиків, був складним для того часу. Деякі навіть мали складні геометричні прикраси з людського волосся та пігментів.

Фото: MUTERMUR Project

Автор дослідження згадав і про добре збережений стан знайдених речей. Це пояснюють плануванням печери і її низькою вологістю.

Він додав, що всередині є вузький каньйон, який орієнтований на північ. Через нього дме сухий холодний вітер, який потрапляє у верхню частину печери та продуває її наскірзь.

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Раніше ми розповідали про виявлення найдавнішого римського форуму в Іспанії.