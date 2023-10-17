26 ударів ножем: у США чоловік вбив 6-річного хлопчика з палестинської сім'ї через атаку ХАМАС на Ізраїль

У передмісті Чикаго 71-річний чоловік жорстоко вбив ножем 6-річного хлопчика на ім’я Вадеа Аль-Фаюме та намагався задушити його матір.

Кривдник наніс 26 ударів хлопчику через "ненависть до мусульман та бойові дії в Ізраїлі та Газі", повідомляє The New York Times. Чоловіка затримали та розпочали судове слухання.

Вадеа Аль-Фаюме характеризують як звичайного американського хлопчика з сім’ї палестинців. Він любив футбол, Lego, плавати, стрибати.

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За 8 днів до інциденту він відсвяткував свій 6-тий день народження.

Фото: The New York Times

Правоохоронці з'ясували, що його вбив орендодавець житла, яке винаймала сім'я, Джозеф М. Чубу. Прокурори описали його як "злу, непостійну, жорстоку людину та параноїка".

Представник родини Юсеф Ханнон сказав, що до вбивства "не було жодних ознак чогось поганого" між нападником Джозефом Чубою та жертвами.

Хлопчик і його мати жили у двох орендованих кімнатах у будинку, що належить пану Чубі. Він навіть приходив на день народження Вадеа.

"Він був доброзичливим до всієї родини, але особливо до дитини, до якої він ставився, як до онука. Він приніс йому подарунки, іграшки", – сказав пан Хеннон у коментарі BBC.

Фото з архіву сім'ї

Прокурор заявив на судовому засіданні, що господар був злий на матір Вадеа "за те, що відбувається в Єрусалимі". Жінка відповіла йому: "Давайте помолимось за мир". Тоді Чуба накинувся на неї з ножем.

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Згодом він намагався задушити жінку зі словами "Ви, мусульмани, повинні померти".

Правоохоронці також з’ясували, що пан Чуба слухав консервативне радіо і в нього виникала параноя на тлі присутності палестино-американської родини в його домі.

При цьому Ханаан Шахін переїхала до США ще 12 років тому, і Вадеа народився вже там.

"Коли Вадеа поранили ножем, його останні слова до матері були: "Мамо, я в порядку". Знаєте що, він у порядку. Він у кращому місці", - сказав інший дядько, Махмуд Юсеф.

Пан Чуба постав перед судом 16 жовтня за звинуваченнями у вбивстві, замаху на вбивство, побоях із застосуванням смертоносної зброї за обтяжуючих обставин і двох злочинах на ґрунті ненависті.

Наразі Суддя Дональд ДеВілкінс наказав утримувати пана Чубу під вартою без можливості звільнення.