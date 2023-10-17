В Укрзалізниці відкрили кінологічний центр: собак тренуватимуть задля посилення безпеки

Для підготовки службових собак Укрзалізниця відкрила кінологічний центр.

Чотирилапих виховуватимуть для посилення заходів безпеки, повідомили в компанії.

"Наразі у ньому виховують 11 бельгійських вівчарок малінуа.

Реклама:

Зараз підопічним по 3,5 місяці, але вже в семимісячному віці вони можуть працювати на великих вокзальних комплексах та інших об’єктах, допомагатимуть виявляти заборонені до перевезення предмети та речовини", – розповіли в Укрзалізниці.

Зараз до охорони об’єктів Укрзалізниці в різних регіонах країни залучаються загалом 125 службових собак різних порід. Серед них – німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори тощо.

У кінологічному центрі планують щорічно готувати близько 30 собак для виконання різних завдань.

Найближчим часом у компанії планують збільшити кількість чотирилапих працівників до однієї тисячі.

Щоб стежити за їхнім здоров'ям також створять ветеринарний центр.

Нагадаємо, раніше кінологи розповідали, як чотирилапі працівники Нацполіції рятують світ.

Реклама: