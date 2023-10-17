Знайшов трьох порушників: мовний омбудсмен перевірив сторінки театрів

З 97 сайтів театрів та філармоній в Україні мовний закон порушують лише три установи.

Про це повідомили на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови.

Загалом в Україні є 112 театрів та філармоній комунальної та державної форм власності, але з них діють сайти 97 установ.

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В Іnstagram, Twitter(Х), Facebook, TikTok, Viber, Telegram, YouTube вони створили 264 сторінки.

В офісі Уповноваженого проаналізували усю інформацію, яку театри публікували впродовж 2023 року.



Лише один сайт подає інформацію виключно недержавною мовою. Це – Комунальний заклад культури "Дніпровський міський театр "КВН ДГУ".

В офісі омбудсмена зазначають, що сторінка завантажується російською, однак сайт наразі не працює.

Другим порушником є Хмельницький міський монотеатр "Кут", сайт якого завантажується англійською мовою.

Третій випадок – КЗ "Закарпатський обласний угорський драматичний театр", який використовує виключно угорську мову.

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"Зафіксовані ж порушення мають поодинокий характер. Сподіваюсь, протягом місяця ті театри, в яких зафіксовані порушення мовного Закону, виправлять ситуацію і забезпечать право громадян на отримання інформації та послуг державною мовою", – заявив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, від початку 2023 року в офісі омбудсмена зафіксували близько 3 тисяч звернень про порушення мовного закону. Найчастіше порушниками є інтернет-магазини та вебсайти.