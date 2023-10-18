У Києві виховательку дитсадка звинувачують у побитті 2-річної дитини

Киянка стверджує, що вихователька дитячого садочку нанесла тілесні ушкодження її 2-річній дочці.

Поліція столиці розпочала кримінальне провадження щодо факту побиття дитини.

Про інцидент розповіла мама 2,9-річної Владислави Анастасія у соцмережі. За словами жінки, вихователька ясельної групи державного садочка № 513 Голосіївського району Києва побила її дитину.

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На шиї у дитини залишилася гематома, яку у садочку змазали зеленкою.

Гематома на шиї дівчинки

За словами Анастасії, дитина вдома розповіла і показала, як саме її побила вихователька. Батьки викликали "швидку допомогу", медичний працівник оглянув дитину та зафіксував тілесні ушкодження.

Також мати з дитиною звернулися до обласної дитячої лікарні, де дівчинку оглянув ортопед-травматолог.

"Висновок спеціаліста: поверхнева травма інших частин шиї, садно (по передній поверхні шиї візуалізується садно неправильної форми, розміром 5*1,5 см). Також доньку оглянув сімейний лікар, на шиї були виявлені та описані тілесні ушкодження, а стан дитини визначили, як середньої важкості", – пише Анастасія.

Дитину також направили до дитячого невролога та психіатра. Невролог, за словами мами, поставив діагноз: "гостра нервова реакція на стрес".

"Моїй доньці 2 роки і 9 місяців (!), сказати, що ми в шоці від методів виховання у ДНЗ № 513, це нічого не сказати. Вихователь немає жодного морального права піднімати на дітей руку", –ділиться Анастасія.

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Жінка також зазначила, що після інциденту її донька боїться йти до дитячого садочку.

Поліція столиці за фактом нанесення дитині тілесних ушкоджень розпочала кримінальне провадження.

Правоохоронці зазначили, що до них із заявою звернулися батьки дівчинки.

"Як стало відомо, батьки виявили на шиї дитини подряпини та синці. Поліцейські задокументували звернення та надали батькам дитини направлення на проходження судово-медичної експертизи. Для зʼясування всіх обставин події та роботи з родиною були також залучені співробітники ювенальної поліції", – йдеться у повідомленні відомства.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація правопорушення.

У коментарі "УП. Життя" у київській поліції розповіли, що вихователька, яку звинувачують у побитті, говорить, що дитина травмувалася застібкою з верхнього одягу.

Також відомо, що керівництвом дошкільного закладу педагогині оголошено про догану, оскільки одразу не повідомила про травмування дитини медпрацівника та завідувачку.

"УП. Життя" намагалася зв’язатися з керівниками дитячого закладу, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповів.

У коментарях до посту мами дитини Управління освіти Голосіївської РДА повідомило про те, що відомство створило комісію щодо інциденту.

"За результатами розслідування будуть прийняті управлінські рішення. Питання перебуває на контролі Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту освіти і науки ВО КМР (КМДА)", – йдеться у повідомленні.