Батько намагався реанімувати сина: що відомо про постраждалих мешканців будинку у Запоріжжі, який зруйнувала російська ракета

Вночі 18 жовтня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо про 2 загиблих, 3 поранених і 3 зниклих безвісти людей.

Як розповів "УП. Життя" громадський діяч із Запоріжжя Станіслав Стойков, руйнувань у місті зазнали 30 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, а також кілька медичних та освітніх закладів.

Однак найпотужнішого удару зазнав будинок у центрі.

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"Повністю зруйновані 2 поверхи, між ними була пара квартир і перемичка. Там тепер нічого немає, ракета потрапила у стіну і дві перегородки стерло у пил", − розповідає Станіслав.

Фото: ДСНС

Як пишуть місцеві мешканці у соцмережах, в одній з квартир загинув молодий чоловік Данило, якого намагався реанімувати батько, однак не зміг.

Дружину загиблого Діану наразі розшукують, за словами сусідки Олени Павлової-Дериведмідь, вона перебуває під завалами, які ще розбирають. Мати загиблого – у реанімації. Відомо, що молода пара нещодавно одружилася і проживала у батьків чоловіка.

Сусід цієї родини розповів "Суспільному", що прокинувся від удару та від крику дружини. За його словами, ноги жінки були у склі, чоловік обтрусив її і побачив рани у себе на руках.

Владислава, жителька пошкодженого будинку, каже, що після першого вибуху – пішли до коридору, а після другого – побігли в укриття.

"Почули, як вилітають вікна. Ми злякалися. Ми в піжамах вибігли на подвір'я і вже по уламках добігли до підвалу, де укриття. Ми сиділи там перший час", – каже вона.

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У Олексія Клименка, який також жив у будинку, у квартирі повибивало рами, балкони, вхідні і міжкімнатні двері, повалило меблі.

Фото: Олексій Давиденко

"Ми почали прибирати. Я спустився на подвір'я, а дружина прибирала. Якось закрили вікна в квартирі. Вийшли у двір, а нам сказали, щоб збиралися. Взяли найнеобхідніше", – розповідає постраждалий.

Мешканка Запоріжжя Єлизавета пише у соцмережі, що її родину дивом врятували із зруйнованої квартири. За словами жінки, вціліла тільки одна кімната, в якій спала родина.

"Ми живі, хоча від нашої квартири нічого не лишилося. У нас був такий гарний будинок з дружними людьми. Наші сусіди загинули, когось досі шукають, я поки що не знаю, як жити далі", – пише жінка.

Фото: Нацполіція

Власник мережі магазинів "Медтехніка" Олексій Давиденко місяць тому відкрив крамницю на першому поверсі наразі зруйнованого будинку.

"Сьогодні вночі ворожа С-300 зруйнувала величезний житловий будинок, в тому числі і наш перший магазин", – каже він.

Підприємець говорить, що у перші місяці війни вони вже втрачали магазини в Маріуполі, Харкові, і в Херсоні.