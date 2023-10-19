Українка отримала міжнародну премію з математики, яку присуджують лише одному претенденту щороку

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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19 жовтня 2023

Українка Катерина Пожарська отримала міжнародну премію Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 з математики за "внесок у теорію інформаційної складності".

Про це повідомили на сторінці факультету інформаційних технологій і математики ВНУ ім. Лесі Українки у Facebook.

Цю премію присуджують щороку лише одному молодому науковцю (до 35 років) у галузі математики.

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Катерина Пожарська є випускницею Волинський національний університет ім. Лесі Українки. Наразі вона працює науковою співробітницею відділу теорії функцій Інституту математики Національної академії наук України. 

Фото: Факультет інформаційних технологій і математики/Facebook

Також Катерина є постдокторською дослідницею у місті Хемніц (Німеччина).

"Команда, в якій вона працює, займається дослідженням сучасних задач теорії наближень та розробкою алгоритмів для зменшення  інформаційної складності, що знаходять застосування у машинному навчанні", – розповідають на факультеті інформаційних технологій і математики.    

Нагорода, яку отримала Катерина, складається з 1000 доларів та пам'ятної таблички. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка Марина В'язовська отримала найпрестижнішу математичну нагороду – медаль Філдса, яку вручають раз на чотири роки.

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