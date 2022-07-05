Друга жінка в історії: українка Марина В'язовська отримала престижну математичну нагороду

Українка Марина В'язовська отримала найпрестижнішу математичну нагороду – медаль Філдса, яку вручають раз на чотири роки.

В’язовська, яка народилася і виросла в Києві, стала другою жінкою в історії, яка отримала цю премію, розповідає The Guardian.

Українка отримала нагороду за розв'язання задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі.

Вона також зробила внесок у розв'язок пов'язаних задач, а також задач з інтерполяції в аналізі Фур'є.

Марина В'язовська Фото: The Ukrainians

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Нагороду Марині В'язовській вручили на Міжнародному математичному конгресі у Гельсінкі.

Марина є випускницею КНУ ім. Тараса Шевченка, нині працює в Федеральній політехнічній школі Лозанни (Швейцарія).

Вона стала першою громадянкою України і другою українкою в історії премії після Володимира Дрінфельда, який отримав медаль Філдса в 1990 році, а після розпаду СРСР емігрував до США.

Для Марини це вже дев'ята міжнародна нагорода за її роботу.

Медаль Філдса отримують раз на чотири роки математики віком до 40 років за видатні досягнення.

У математиці ця нагорода прирівнюється до Нобелівської премії, на додачу переможець отримує 15 тисяч канадських доларів.

Цьогорічний Міжнародний конгрес математиків мав пройти у Санкт-Петербурзі, однак через повномасштабне вторгнення Росії в України його перенесли до Гельсінкі.

Нагадаємо, у Массачусетському технологічному інституті відкрили безкоштовну програму для учнів з України у пам’ять про математикиню Юлію Здановську, яка загинула під час обстрілів Харкова.

Її ім’ям також хочуть перейменувати вулицю Ломоносова у Києві.