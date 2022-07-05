Друга жінка в історії: українка Марина В'язовська отримала престижну математичну нагороду

Українка Марина В'язовська отримала найпрестижнішу математичну нагороду – медаль Філдса, яку вручають раз на чотири роки.

В’язовська, яка народилася і виросла в Києві, стала другою жінкою в історії, яка отримала цю премію, розповідає The Guardian.

Українка отримала нагороду за розв'язання задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі.

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Вона також зробила внесок у розв'язок пов'язаних задач, а також задач з інтерполяції в аналізі Фур'є.

Марина В'язовська Фото: The Ukrainians

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Нагороду Марині В'язовській вручили на Міжнародному математичному конгресі у Гельсінкі.

Марина є випускницею КНУ ім. Тараса Шевченка, нині працює в Федеральній політехнічній школі Лозанни (Швейцарія).

Вона стала першою громадянкою України і другою українкою в історії премії після Володимира Дрінфельда, який отримав медаль Філдса в 1990 році, а після розпаду СРСР емігрував до США.

Для Марини це вже дев'ята міжнародна нагорода за її роботу.

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Медаль Філдса отримують раз на чотири роки математики віком до 40 років за видатні досягнення.

У математиці ця нагорода прирівнюється до Нобелівської премії, на додачу переможець отримує 15 тисяч канадських доларів.

Цьогорічний Міжнародний конгрес математиків мав пройти у Санкт-Петербурзі, однак через повномасштабне вторгнення Росії в України його перенесли до Гельсінкі.

Нагадаємо, у Массачусетському технологічному інституті відкрили безкоштовну програму для учнів з України у пам’ять про математикиню Юлію Здановську, яка загинула під час обстрілів Харкова.

Її ім’ям також хочуть перейменувати вулицю Ломоносова у Києві.