Вчені знайшли ймовірну причину землетрусу на Марсі – дослідження

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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19 жовтня 2023

Вчені знайшли можливе пояснення землетрусу на Марсі, зафіксованого у травні 2022 року. Вони припускають, що це могло статися внаслідок деформації в корі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження, опубліковане у Geophysical Research Letters.

Найбільший землетрус на Марсі магнітудою 4,7 бала та тривалість 6 земних годин відбувся 4 травня 2022 року. Його зафіксував посадковий модуль NASA InSight. 

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Раніше вчені припускали, що причиною землетрусу став удар метеорита. Вони прийшли до такої думки через те, що на Марсі немає тектонічних процесів, які утворюють землетруси на Землі.

Фото: magann/Depositphotos

Однак науковці не знайшли кратера від метеорита, який мав би залишитися від удару.

"Ми дійшли висновку, що найбільший землетрус, зафіксований InSight, був тектонічним, а не від удару. Це важливо, оскільки показує, що розломи на Марсі можуть приймати потужні землетруси", – каже співавтор дослідження з Оксфордського університету Бен Фернандо.

Як пояснюють вчені, землетруси на Землі відбуваються через зсуви літосферних плит, які складають земну кору. Водночас кора на Марсі є суцільною плитою. 

"На Марсі все ще існують розломи, які є активними. Планета повільно стискається й охолоджується, і в її корі відбувається рух, хоча активних тектонічних процесів вже не немає. Ці розломи можуть викликати землетруси", – пояснює Фернандо.

Загалом посадковий модуль InSight, роботу якого припинили у 2022 році, протягом чотирьох років зафіксував 1319 землетрусів. 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Марсохід Perseverance зняв "пилового диявола" на Марсі.

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