Вчені знайшли ймовірну причину землетрусу на Марсі – дослідження

Вчені знайшли можливе пояснення землетрусу на Марсі, зафіксованого у травні 2022 року. Вони припускають, що це могло статися внаслідок деформації в корі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження, опубліковане у Geophysical Research Letters.

Найбільший землетрус на Марсі магнітудою 4,7 бала та тривалість 6 земних годин відбувся 4 травня 2022 року. Його зафіксував посадковий модуль NASA InSight.

Реклама:

Раніше вчені припускали, що причиною землетрусу став удар метеорита. Вони прийшли до такої думки через те, що на Марсі немає тектонічних процесів, які утворюють землетруси на Землі.

Однак науковці не знайшли кратера від метеорита, який мав би залишитися від удару.

"Ми дійшли висновку, що найбільший землетрус, зафіксований InSight, був тектонічним, а не від удару. Це важливо, оскільки показує, що розломи на Марсі можуть приймати потужні землетруси", – каже співавтор дослідження з Оксфордського університету Бен Фернандо.

Як пояснюють вчені, землетруси на Землі відбуваються через зсуви літосферних плит, які складають земну кору. Водночас кора на Марсі є суцільною плитою.

"На Марсі все ще існують розломи, які є активними. Планета повільно стискається й охолоджується, і в її корі відбувається рух, хоча активних тектонічних процесів вже не немає. Ці розломи можуть викликати землетруси", – пояснює Фернандо.

Загалом посадковий модуль InSight, роботу якого припинили у 2022 році, протягом чотирьох років зафіксував 1319 землетрусів.

Реклама:

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марсохід Perseverance зняв "пилового диявола" на Марсі.