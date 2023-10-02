Марсохід Perseverance зняв "пилового диявола" на Марсі. ВІДЕО

Марсохід NASA Perseverance зняв вихор на Марсі, який називають "пиловим дияволом".

Про це повідомили у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Зафіксували вихор 30 серпня. Це сталося біля кратера Джезеро, на 899-й марсіанський день місії.

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"Пиловий диявол" рухався зі шкидкістю близько 19 км/год. Відео складається з 21 кадру та було прискорене у 20 разів, щоб показати деталі якнайкраще.

Явище таких вихорів на Марсі набагато слабше за торнадо на Землі. Вчені вивчають перші, щоб краще зрозуміти атмосферу червоної планети та покращити свої погодні моделі.

"Пилові дияволи" утворюються коли тепле повітря, що піднімається вгору, змішується з низхідними стовпами більш прохолодного повітря. Часто вони трапляються у весняні та літні місяці – у північній півкулі Марса.

Проте точно передбачити, коли вони з’являться, досі не під силу вченим.

Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, яка включає пошук ознак стародавнього мікробного життя.

Марсохід охарактеризує геологію планети та минулий клімат, прокладе шлях для дослідження планети людиною та стане першою місією, яка збиратиме та зберігатиме марсіанське каміння.

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Раніше Perseverance зміг записати звук "пилового диявола" на Марсі.