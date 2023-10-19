В українських школах планують навчати дітей керувати дронами

Міністерство освіти і науки України планує включити у шкільну програму керування дронами.

Відомство планує оновити методики викладання предмету "Захист України", додавши також викладання основ тактичного мислення і розуміння простору, повідомляє Армія. інформ.

Мета таких змін у тому, щоб кожен учень мав базові навички та зміг за бажанням обрати військову або цивільну спеціальність з керування, вироблення, конструювання чи модернізації дронів.

Реклама:

"Ми започаткували з партнерами такий проєкт з забезпечення та навчання вчителів "Захисту України" FPV БПЛА дронами. Ба більше, декілька шкіл отримали дрони, а представники шкіл пройшли дводенний курс від військового інструктора та навчились основ володіння цією сучасною технікою", – каже генерал-майор Олександр Нестеренко.

Міністерство освіти і науки України планує включити у шкільну програму керування дронами

Нагадаємо, з 2020 року в українських школах змінили назву предмета з "Захист Вітчизни", який є обов’язковий у 10-11 класах, на "Захист України".

Після початку повномасштабної війни значення цього предмету переосмислили. Передусім, посилили військово-патріотичну складову і доповнили програму інформацією про сучасну російсько-українську війну та її героїв.

Також переглянули та доповнили теми розділів з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту. Окрім того, МОН планувало окремим блоком додати вивчення мінної безпеки.

Реклама: