Видавав себе за манекен: у Варшаві затримали чоловіка, який обікрав магазин

У Варшаві 22-річний чоловік видавав себе за манекен, щоб обікрасти ювелірний магазин у торговому центрі.

Про це повідомляє Районне управління поліції Варшави.

Щоб бути непоміченим, злодій стояв нерухомо у вітрині магазину напроти із пакетом у руці. Так він дочекався закриття торгового центру.

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"Відчувши себе у безпеці", чоловік пограбував ювелірний острівець.

Фото: Районне управління поліції Варшави

"Іншого дня, також після закриття торгового центру, він пішов до одного з барів і наївся досхочу.

Через деякий час він скористався можливістю прослизнути під сталевою завісою в магазин дизайнерського одягу, щоб обміняти свій одяг на новий. Дорогою він знову "заскочив" до знайомого бару, щоб ще раз перекусити", – розповідають у поліції.

Після цього зловмисника помітила охорона торгового центру.

Стало відомо, що раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки в іншому торговому центрі.

Там він діяв також після закриття. Тоді злочинець забрав готівку з кількох кас і намагався викрасти деякі речі.

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Правоохоронці пред'явили чоловіку звинувачення у крадіжці та крадіжці з проникненням у приміщення.

Наразі його арештували на 3 місяці. За скоєне чоловіку загрожує 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що данського художника зобов'язали повернути музею вкрадені ним кошти, які він мав розмістити на полотнах.