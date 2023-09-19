"Візьми гроші та біжи": у Данії художник має повернути кошти музею, бо виставив пусті полотна

Данський художник Єнс Хаанінг мав розмістити на полотнах 532 тисячі данських крон (понад 2,8 мільйона гривень), які йому надав музей.

Натомість чоловік забрав гроші та надіслав для виставки пусті роботи, повідомляє The Guardian.

Суд у Копенгагені зобов'язав митця повернути кошти Музею сучасного мистецтва Kunsten.

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Єнс Хаанінг – художник-концептуаліст, роботи якого зосереджуються на нерівності оплати та владі.

Виставка пустих полотен Єнса Хаанінга. Фото: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix/Getty Images

Він вже мав дві схожі роботи. У 2007 році на полотні "Середній річний дохід Данії" він розмістив крони. У 2011 році Хаанінг присвятив свій твір доходам австрійців, використавши долари.

У 2021 році митець отримав замовлення від музею Kunsten – повторити свої минулі роботи. Для полотен йому виділили 532 тисячі данських крон (понад 2,8 мільйона гривень). Також Хаанінг отримав 40 тисяч гонорару (понад 211 тисяч гривень).

Художник надіслав музею два пустих полотна із написом "Візьми гроші та біжи". Роботи виставили, проте попросили його повернути кошти. Хаанінг відмовився, через що музей подав на нього до суду.

"Ми не є багатим музеєм. Ми повинні ретельно думати про те, як ми витрачаємо наші кошти, і ми не витрачаємо більше, ніж можемо собі дозволити", – прокоментував ситуацію директор музею Лассе Андерсон.

Проте художник заперечив свою провину.

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"Робота полягає в тому, що я взяв їхні гроші. Це не крадіжка. Це порушення контракту, а порушення контракту є частиною роботи.

Я закликаю інших людей, які мають такі ж жалюгідні умови праці, як у мене, робити те ж саме. Якщо вони сидять на якійсь паскудній роботі й не отримують зарплати, а від них ще й вимагають платити гроші за те, щоб ходити на роботу, то хапайте все, що можете, і біжіть звідти", – заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нью-Йорку показують вцілілі в Бучі архіви артрезиденції Biruchiy.