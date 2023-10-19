Обіцяв продукти та гроші: у Києві судитимуть чоловіка за розпусні дії щодо підлітків

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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19 жовтня 2023

Прокуратура Оболонського району Києва скерувала до суду справу щодо 41-річного чоловіка, якого звинувачують у розпусних діях щодо підлітків і у зберіганні дитячої порнографії.

Про це повідомили у столичній прокуратурі.

Як йдеться у матеріалах справи, обвинувачений протягом 2 років через соціальні мережі спілкувався з неповнолітніми.

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Чоловік входив у довіру до дітей, обіцяв їх пригостити смачною їжею та дати гроші. Підозрюваний запрошував підлітків до себе до дому, де вчиняв дії сексуального характеру.

 41-річного чоловіка звинувачують у розпусних діях щодо підлітків 

За місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили флеш-диски з фото- та відеоматеріалами дитячої порнографії.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція затримала 31-річного мешканця міста Берегове, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної падчерки.

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