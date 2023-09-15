На Київщині судитимуть тренера, який вчиняв розпусні дії щодо 11-річної учениці

На Київщині судитимуть тренера, який влітку під час відпочинку біля озера вчиняв розпускні дії відносно 11-річної учениці.

Про це повідомляють в Київській обласній прокуратурі.

Користуючись довірою батьків, мешканець Київщини неодноразово запрошував дівчинку провести дозвілля біля озера, де вчиняв розпусні дії відносно неї.

Реклама:

Чоловіка судитимуть за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.

У коментарі "УП. Життя" речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова розповіла, що тренер – раніше не судимий 51-річний мешканець Київської області.

"До правоохоронних органів звернулися батьки дитини. Протягом літа розпускні дії щодо малолітньої тренер вчиняв неодноразово", – додала речниця.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 10-річної родички.