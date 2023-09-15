На Київщині судитимуть тренера, який вчиняв розпусні дії щодо 11-річної учениці

На Київщині судитимуть тренера, який влітку під час відпочинку біля озера вчиняв розпускні дії відносно 11-річної учениці.
Про це повідомляють в Київській обласній прокуратурі.
Користуючись довірою батьків, мешканець Київщини неодноразово запрошував дівчинку провести дозвілля біля озера, де вчиняв розпусні дії відносно неї.
Чоловіка судитимуть за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).
|Фото: juweber/Depositphotos
Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.
У коментарі "УП. Життя" речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова розповіла, що тренер – раніше не судимий 51-річний мешканець Київської області.
"До правоохоронних органів звернулися батьки дитини. Протягом літа розпускні дії щодо малолітньої тренер вчиняв неодноразово", – додала речниця.
Раніше ми повідомляли, що на Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 10-річної родички.
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