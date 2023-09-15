На Київщині судитимуть тренера, який вчиняв розпусні дії щодо 11-річної учениці

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 вересня 2023

На Київщині судитимуть тренера, який влітку під час відпочинку біля озера вчиняв розпускні дії відносно 11-річної учениці. 

Про це повідомляють в Київській обласній прокуратурі. 

Користуючись довірою батьків, мешканець Київщини неодноразово запрошував дівчинку провести дозвілля біля озера, де вчиняв розпусні дії відносно неї.

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Чоловіка судитимуть за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України). 

Фото: juweber/Depositphotos

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади. 

У коментарі "УП. Життя" речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова розповіла, що тренер – раніше не судимий 51-річний мешканець Київської області.  

"До правоохоронних органів звернулися батьки дитини. Протягом літа розпускні дії щодо малолітньої тренер вчиняв неодноразово", – додала речниця. 

Раніше ми повідомляли, що на Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 10-річної родички.

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