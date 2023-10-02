В Україні можуть скасувати заборону на висадку інвазійних дерев – природоохоронці

У травні 2023 року Міндовкілля затвердило перелік 13 чужорідних інвазійних видів дерев, заборонених до висадки в лісах України.

Однак Державна регуляторна служба (ДРС) заявила, що перелік затвердили з порушенням процедури і тому підлягає скасуванню, повідомляє Українська природоохоронна група.

Перелік мав убезпечити місцеве біорізноманіття лісів від негативного впливу видів-чужинців. До нього входили:

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Айлант найвищий;

Аралія маньчжурська;

В’яз низький;

Гледичія колюча;

Горіх чорний;

Дуб червоний;

Каркас західний;

Клен ясенолистий;

Маслинка вузьколиста;

Павловнія (види та гібриди);

Робінія звичайна;

Черемха пізня;

Ясен пенсільванський.

"У повідомленні ДРС ідеться, що включення окремих видів дерев до переліку інвазійних не відповідає європейським практикам і не враховує наукові дані", – кажуть природоохоронці.

Фото: Українська природоохоронна група

Однак розробкою займались науковці на основі європейських підходів.

"При підготовці переліку Міндовкілля спиралося на думку робочої групи, сформованої з науковців та експертів у галузі охорони природи. Сам же перелік був підтриманий екологічною громадськістю та понад 120 науковцями з усієї України. Регуляторним актом він теж не є, адже заборона на висадку була запроваджена ще раніше", − доводить Петро Тєстов, керівник експертного відділу Української природоохоронної групи.

Зі слів природоохоронців, у ДРС нібито вважають, що Міндовкілля порушило процедуру ухвалення наказу.

"Начебто цей наказ є регуляторним актом, а отже, потребував довгої процедури ухвалення і, зокрема, погодження з цим органом. Теж сумнівно. Заборона на висадку інвазійних дерев була запроваджена в законодавстві раніше − і тут ДРС не мала жодних заперечень", − кажуть вони.

Якщо ж перелік скасують, то висадка інвазійних дерев в українських лісах може відновитися вже цієї осені.

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Нагадаємо, раніше природоохоронці пояснювали, в чому полягає небезпека інвазійних дерев: вони поширюються самостійно, без прямої участі людини. Тому лише заборона висадки цих дерев не зможе докорінно змінити ситуацію.