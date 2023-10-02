В Україні можуть скасувати заборону на висадку інвазійних дерев – природоохоронці

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 жовтня 2023

У травні 2023 року Міндовкілля затвердило перелік  13 чужорідних інвазійних видів дерев, заборонених до висадки в лісах України.

Однак Державна регуляторна служба (ДРС) заявила, що перелік затвердили з порушенням процедури  і тому підлягає скасуванню, повідомляє Українська природоохоронна група.

Перелік мав убезпечити місцеве біорізноманіття лісів від негативного впливу видів-чужинців. До нього входили:

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  • Айлант найвищий;
  • Аралія маньчжурська;
  • В’яз низький;
  • Гледичія колюча;
  • Горіх чорний;
  • Дуб червоний;
  • Каркас західний;
  • Клен ясенолистий;
  • Маслинка вузьколиста;
  • Павловнія (види та гібриди);
  • Робінія звичайна;
  • Черемха пізня;
  • Ясен пенсільванський.

"У повідомленні ДРС ідеться, що включення окремих видів дерев до переліку інвазійних не відповідає європейським практикам і не враховує наукові дані", – кажуть природоохоронці.

 Фото: Українська природоохоронна група

Однак розробкою займались науковці на основі європейських підходів.

"При підготовці переліку Міндовкілля спиралося на думку робочої групи, сформованої з науковців та експертів у галузі охорони природи. Сам же перелік був підтриманий екологічною громадськістю та понад 120 науковцями з усієї України. Регуляторним актом він теж не є, адже заборона на висадку була запроваджена ще раніше", − доводить Петро Тєстов, керівник експертного відділу Української природоохоронної групи. 

Зі слів природоохоронців, у ДРС нібито вважають, що Міндовкілля порушило процедуру ухвалення наказу.

"Начебто цей наказ є регуляторним актом, а отже, потребував довгої процедури ухвалення і, зокрема, погодження з цим органом. Теж сумнівно. Заборона на висадку інвазійних дерев була запроваджена в законодавстві раніше − і тут ДРС не мала жодних заперечень", − кажуть вони.

Якщо ж перелік скасують, то висадка інвазійних дерев в українських лісах може відновитися вже цієї осені.

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Нагадаємо, раніше природоохоронці пояснювали, в чому полягає небезпека інвазійних дерев: вони поширюються самостійно, без прямої участі людини.  Тому лише заборона висадки цих дерев не зможе докорінно змінити ситуацію.

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