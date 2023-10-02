В Україні можуть скасувати заборону на висадку інвазійних дерев – природоохоронці

У травні 2023 року Міндовкілля затвердило перелік 13 чужорідних інвазійних видів дерев, заборонених до висадки в лісах України.
Однак Державна регуляторна служба (ДРС) заявила, що перелік затвердили з порушенням процедури і тому підлягає скасуванню, повідомляє Українська природоохоронна група.
Перелік мав убезпечити місцеве біорізноманіття лісів від негативного впливу видів-чужинців. До нього входили:
- Айлант найвищий;
- Аралія маньчжурська;
- В’яз низький;
- Гледичія колюча;
- Горіх чорний;
- Дуб червоний;
- Каркас західний;
- Клен ясенолистий;
- Маслинка вузьколиста;
- Павловнія (види та гібриди);
- Робінія звичайна;
- Черемха пізня;
- Ясен пенсільванський.
"У повідомленні ДРС ідеться, що включення окремих видів дерев до переліку інвазійних не відповідає європейським практикам і не враховує наукові дані", – кажуть природоохоронці.
|Фото: Українська природоохоронна група
Однак розробкою займались науковці на основі європейських підходів.
"При підготовці переліку Міндовкілля спиралося на думку робочої групи, сформованої з науковців та експертів у галузі охорони природи. Сам же перелік був підтриманий екологічною громадськістю та понад 120 науковцями з усієї України. Регуляторним актом він теж не є, адже заборона на висадку була запроваджена ще раніше", − доводить Петро Тєстов, керівник експертного відділу Української природоохоронної групи.
Зі слів природоохоронців, у ДРС нібито вважають, що Міндовкілля порушило процедуру ухвалення наказу.
"Начебто цей наказ є регуляторним актом, а отже, потребував довгої процедури ухвалення і, зокрема, погодження з цим органом. Теж сумнівно. Заборона на висадку інвазійних дерев була запроваджена в законодавстві раніше − і тут ДРС не мала жодних заперечень", − кажуть вони.
Якщо ж перелік скасують, то висадка інвазійних дерев в українських лісах може відновитися вже цієї осені.
Нагадаємо, раніше природоохоронці пояснювали, в чому полягає небезпека інвазійних дерев: вони поширюються самостійно, без прямої участі людини. Тому лише заборона висадки цих дерев не зможе докорінно змінити ситуацію.
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