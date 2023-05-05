Міндовкілля затвердило список дерев, які не можна висаджувати у лісі

В Україні офіційно затвердили перелік чужорідних видів дерев, які заборонено висаджувати у лісах.

До переліку увійшли 13 інвазійних видів, повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

У міністерстві пояснюють, що чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. Не маючи природних ворогів на нових територіях, вони швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів.

13 видів рослин, заборонених для висадки в лісах:

айлант найвищий;

аралія маньчжурська;

в'яз низький;

гледичія колюча;

горіх чорний;

дуб червоний;

каркас західний;

клен ясенелистий;

маслинка вузьколиста;

павловнія (види та гібриди);

робінія звичайна;

черемха пізня;

ясен пенсільванський.

"Відтепер ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні. Водночас висаджені до набуття Переліком чинності дерева зі списку не будуть вирубуватися", – зазначають в Міндовкіллі.

Нагадаємо, посадити дерево – це дуже важлива і благородна справа, та інколи вона може завдати шкоди довкіллю, наприклад, якщо обрати неправильний вид рослини або місце, де її саджати.