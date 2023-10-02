7-річний хлопець став наймолодшим діджеєм України: деталі

Семирічний хлопчик з Рівненщини став наймолодшим діджеєм в Україні.

Другокласник зіграв діджей-сет в центрі міста: це досягнення зафіксували у Національному реєстрі рекордів, повідомив міський голова Здолбунова Владислав Сухляк.

Данило Юртаєв навчається у Здолбунівському ліцеї №6.

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Рекорд зареєстрували у неділю, 1 жовтня: Данило зіграв діджей-сет у центрі міста на святкуванні Дня захисників та захисниць.

Данила вітають з рекордом. Фото: Владислав Сухляк

Ольга Юртаєва – мати молодого рекордсмена у коментарі для "УП.Життя" розповіла, що її син вперше побачив діджея на святкуванні свого 6-річчя.



"Він так загорівся цією справою! Поки ми не купили йому контролер – скрізь його малював та уявляв, що на ньому грає. Перше заняття з діджеєм у нього було 22 січня, а вже 1 жовтня він виступив на рекорд", – каже жінка.

Вона додає, що наставник Роман Маринін переконаний у здібностях хлопця.

"Данило дуже швидко і легко вчиться, йому це дуже просто дається, він все чудово запам'ятовує, бо пульт має чимало кнопок", – пояснила Ольга.

Данило з представницею Нацреєстру рекордів

Мати рекордсмена зазначає, що спершу її син ніби не розумів, що на нього чекають стільки людей.

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"Як дитина стрибав і не переживав, але на сцені трохи злякався. Водночас виступив гарно, програв свій сет та поставив рекорд", – зазначає Ольга.

Виступ Данила тривав понад 30 хвилин.