Директорка музею Голодомору подала до суду позов про захист гідності та ділової репутації

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 жовтня 2023

Виконувачка обов'язків директора Музею Голодомору Леся Гасиджак подала до суду позов про захист гідності та ділової репутації.

Влітку її цькували за зовнішність: натякаючи, що через свою вагу жінка нібито не може очолювати Музей. 

Тепер Гасиджак вимагає визнати інформацію дискримінаційною, недостовірною та відшкодувати шкоду, повідомили у громадській організації "Юрфем".

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Команда адвокаток Оксана Гузь, Марина Саєнко, Христина Кіт та Марта Змисла подали відповідний позов до Голосіївського районного суду міста Києва. 

 Леся Гасиджак подала до суду. Фото: Facebook

"Логічне завершення тривалої підготовки й формування вимог позовної заяви, після хейту і бодишеймингу, якого зазнала Леся Гасиджак, – позовна заява подана до суду. 

Ми розуміємо, що це досить складний і болісний процес для суспільства в цілому, але наполягаємо на неможливості дискримінувати будь-яку людину за будь-якими ознаками. Чекаємо на відкриття провадження і цікавий судовий процес", – розповіла адвокатка Оксана Гузь.

Вона додала, що дискримінація і маніпуляція недостовірною інформацією повинна бути покарана. 

"Як під час першої хвилі хейту, так і після її спадання я отримала сотні повідомлень від жінок зі словами підтримки моїх дій – переведення комунікації з кривдником і суспільством у правове поле. 

Багато з них ділилося власним травматичним досвідом, коли вони зазнавали принижень через свою зовнішність або й через те, що були жінками на керівних посадах. Тому мій позов – це не тільки відстоювання своєї честі, а й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати – це розв'язати руки новим хейтерам",  зазначила Леся Гасиджак.

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