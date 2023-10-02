Директорка музею Голодомору подала до суду позов про захист гідності та ділової репутації

Виконувачка обов'язків директора Музею Голодомору Леся Гасиджак подала до суду позов про захист гідності та ділової репутації.
Влітку її цькували за зовнішність: натякаючи, що через свою вагу жінка нібито не може очолювати Музей.
Тепер Гасиджак вимагає визнати інформацію дискримінаційною, недостовірною та відшкодувати шкоду, повідомили у громадській організації "Юрфем".
Команда адвокаток Оксана Гузь, Марина Саєнко, Христина Кіт та Марта Змисла подали відповідний позов до Голосіївського районного суду міста Києва.
|Леся Гасиджак подала до суду. Фото: Facebook
"Логічне завершення тривалої підготовки й формування вимог позовної заяви, після хейту і бодишеймингу, якого зазнала Леся Гасиджак, – позовна заява подана до суду.
Ми розуміємо, що це досить складний і болісний процес для суспільства в цілому, але наполягаємо на неможливості дискримінувати будь-яку людину за будь-якими ознаками. Чекаємо на відкриття провадження і цікавий судовий процес", – розповіла адвокатка Оксана Гузь.
Вона додала, що дискримінація і маніпуляція недостовірною інформацією повинна бути покарана.
"Як під час першої хвилі хейту, так і після її спадання я отримала сотні повідомлень від жінок зі словами підтримки моїх дій – переведення комунікації з кривдником і суспільством у правове поле.
Багато з них ділилося власним травматичним досвідом, коли вони зазнавали принижень через свою зовнішність або й через те, що були жінками на керівних посадах. Тому мій позов – це не тільки відстоювання своєї честі, а й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати – це розв'язати руки новим хейтерам", – зазначила Леся Гасиджак.
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