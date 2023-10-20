До кінця року в Україні планують обладнати ще 2,9 тисяч "залізних" укриттів – буде застосунок із мапою

За 2023 рік в Україні мають бути приведені до ладу 6847 укриттів – це трохи більше, ніж 10% загального фонду країни.

Наразі обладнано 3 891 укриття, а до кінця року планують відремонтувати ще 2 956, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час презентації проєкту.

Загалом у фонді захисних споруд цивільного захисту є 61 803 укриттів, але частина з них потребують покращення. Йдеться про укриття у школах, дитсадках, лікарнях, житлових будинках, підземних переходах тощо.

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Сховища облаштовують згідно з безпековими вимогами у рамках проєкту "Залізне укриття".

За словами Олександра Камишіна, пріоритетність облаштування сховищ визначають так, аби вони змогли захистити якомога більше людей.

"Пріоритетність визначається рішенням, де найбільше потреба, де найменше укриттів, і де одним укриттям можна вирішити проблеми для більшої кількості населення.

Це головний критерій. Під навчальний процес ми фокусувалися, наприклад, на школах та садочках. Зараз ми фокусуємося на рішеннях, де одне укриття дає більшу кількість місць для людей", – каже Камишін.

Джерело: ironshelter.gov.ua

В рамках проєкту вже запустили портал "Залізне укриття" з інформацією про стан та кількість сховищ по областях.

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На порталі є інформація про те, які укриття вже проведені у порядок, а які – ще в процесі.

"Ми контролюємо та координуємо процес приведення до належного стану укриттів по всій країні, аналізуємо, показуємо людям, яка реальна ситуація. Ми презентували сайт ironshelter.gov.ua.

Залізність – це вже український бренд, стійкість. Усі наші укриття мають бути "залізними" – верифікованими, приведеними до належного вигляду", – додає заступник міністра Тимур Ткаченко.

На сайті є посібник, яким може скористатись кожен замовник робіт, який хоче створити укриття. Документ містить вимоги до розміщення укриттів, місткості, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов, приклади інтер'єру тощо.

Також у Мінстратегпромі анонсували створення застосунку, за допомогою якого можна буде прокладати детальний маршрут та переглядати актуальну мапу сховищ. За словами Камишіна, згодом така функція може з’явитися в "Дії".

Нагадаємо, споруди цивільного захисту почали ремонтувати та покращувати відповідно до вимог ДСНС у рамках проєкту "Залізні укриття", який ініціювали після трагедії 1 червня, коли через зачинене укриття у Деснянському районі Києва загинули двоє жінок та дитина.

3-го червня укриття у Києві почала перевіряти спеціальна комісія, яка проінспектувала 4655 столичних сховищ. Лише 15% укриттів виявилися придатними "без зауважень", ще 50% були технічно придатні, але потребували покращення.

23 червня РНБО постановила притягти до відповідальності винних у неналежному стані укриттів по Україні та в столиці, а всі захисні споруди привести в належний стан. 27 червня Кабмін доручив контроль за облаштуванням сховищ Камишіну.

Ранішу "УП. Життя" розповідала, що треба знати про укриття і де безпечніше ховатися.