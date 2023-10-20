Полонений росіянами правозахисник Буткевич став лауреатом відзнаки імені Анни Франк

Український правозахисник, журналіст, громадський діяч і військовий Максим Буткевич, полонений росіянами, став лауреатом спеціальної відзнаки імені Анни Франк.

Ця нагорода від посольства Нідерландів у США щороку присуджується за вагомий внесок у захист прав людини, повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

"#FreeMaksymButkevych. Дуже зворушена церемонією вручення нагороди імені Анни Франк, яку щорічно проводить Посольство Нідерландів у США. Нею удостоюють осіб за вагомий внесок у справу захисту прав людини, боротьбу з антисемітизмом, расизмом та мовою ворожнечі", – написала Маркарова.

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Нагороду сина приїхав одержати батько Максима, професор Олександр Буткевич.

Фото: ZMINA

Оксана Маркарова розповіла, що у своїй промові під час церемонії вручення нагород згадала про каштан біля фамільного будинку Анни Франк в Амстердамі, який став символом нагороди Анни Франк.

"Про каштан, який є символом незламного Києва, нашої столиці, що була окупована нацистами у 1941 році та яку в лютому 2022 році намагалися окупувати російські війська. Саме завдяки таким незламним воїнам, як Максим, нам вдається продовжувати боротьбу за нашу незалежність і за нашу перемогу", – додала Маркарова.

Нагадаємо, Максим Буткевич є учасником Революції на граніті, викладачем Києво-Могилянської Академії, журналістом, співзасновником ZMINA та Громадського радіо, координатором "Ресурсного центру допомоги вимушеним переселенцям", учасником Комітету солідарності з заручниками Кремля та проєкту "Без кордонів".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до війська, а у червні 2022 року потрапив у полон в Луганській області.

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Російські окупанти винесли Буткевичу "вирок" за сфабрикованими звинуваченнями у "жорстокому поводженні з цивільним населенням" та ув’язнили правозахисника на 13 років.