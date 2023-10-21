Гнізда на висоті 130-150 метрів над рівнем моря: що українські полярники дізналися про пінгвінів

Українські полярники спостерігають за пінгвінами не лише на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", а й у всьому районі Аргентинських островів-півострова Київ.

Поширення теплолюбного субантарктичного пінгвіна є одним із показників зміни клімату, розповідають у Національному науковому антарктичному центрі.

Півострів Київ – це переважно вкритий льодовиками півострів овальної форми, який розташований на континенті навпроти архіпелагу Аргентинських островів.

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У першій половині жовтня біологи 28-ї УАЕ робили низку виїздів на сусідні острови для обліку пінгвінів.

ЯК УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ ВИВЧАЮТЬ ПІНГВІНІВ НА СУСІДНІХ ОСТРОВАХ Поширення теплолюбного субантарктичного пінгвіна є одним із показників зміни клімату🔆 в Антарктиці🇦🇶, тож українські вчені спостерігають👀 за цими птахами не лише на острові Галіндез, де розташований "Вернадський", а й у всьому районі Аргентинських островів-півострова Київ. Зокрема, в першій половині жовтня біологи 28-ї УАЕ робили низку виїздів🚤 на сусідні острови для обліку 🐧🐧 Найпівденнішу колонію вони виявили за 10 км від "Вернадського", а найпівнічнішу – за 30 км. Ці колонії зазвичай змішані, тобто на одному місці гніздують різні види пінгвінів одного роду Pygoscelis – субантарктичні, антарктичні та пінгвіни Аделі. А ще з ними часто сусідують синьоокі антарктичні баклани. З 9 колоній пінгвінів, які обстежили🧐 наші вчені, баклани були присутні в 6. 💬"Швидше за все це пояснюється тим, що зручних для гніздування ділянок не так багато і вони подобаються відразу багатьом видам птахів. Наприклад, "найзмішанішою" колонією в межах нашого архіпелагу можна вважати ту, що знаходиться на острові Бут. Там гніздують всі три види Pygoscelis і синьоокі баклани", – розповів біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко. Переважають в усіх колоніях субантарктичні пінгвіни – їх вчені нарахували щонайменше 30 тисяч😮 Це саме ті червонодзьобі красені, які облюбували й наш острів, і зараз їх тут вже близько 4 тис. Дослідники відзначають, що вони обирають для гніздування найрізноманітніші ділянки. Головне, щоб були наявні 3️⃣ основні критерії: 🔸️чисті від снігу скелі 🔹️будівельний матеріал (переважно камінці) 🔸️зручний спуск у воду. 💬"Тому ми їх зустрічаємо і на пласких пляжах, і на невеличких скелях у морі, і навіть на крутих гірських схилах. Субантарктичні пінгвіни можуть будувати гнізда досить високо. Ми часто бачимо їх на гірських схилах на висоті 130-150 метрів над рівнем моря, де вони вже зайняли місця для майбутніх гнізд", – пояснює біолог. Для обстеження місцевості вчені використовували дрони й вирішили поділитися найцікавішими кадрами своєї роботи. Тож приємного перегляду😊 Дякуємо за цікаву інформацію та відео Вадиму Ткаченку. Опубліковано Національний антарктичний науковий центр Субота, 21 жовтня 2023 р.

Найпівденнішу колонію вони виявили за 10 км від "Вернадського", а найпівнічнішу – за 30 км.

"Ці колонії зазвичай змішані, тобто на одному місці гніздують різні види пінгвінів одного роду Pygoscelis – субантарктичні, антарктичні та пінгвіни Аделі. А ще з ними часто сусідують синьоокі антарктичні баклани. З 9 колоній пінгвінів, які обстежили наші вчені, баклани були присутні в 6", – розповідають у центрі.

Науковці пояснюють поширення пінгвінів тим, що зручних для гніздування ділянок не так багато і вони подобаються відразу багатьом видам птахів.

"Найзмішанішою" колонією в межах нашого архіпелагу можна вважати ту, що знаходиться на острові Бут. Там гніздують всі три види Pygoscelis і синьоокі баклани", – розповів біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

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Переважають в усіх колоніях субантарктичні пінгвіни – їх вчені нарахували щонайменше 30 тисяч, саме вони уподобали острів, де перебувають українські полярники. Наразі на Галіндезі вже близько 4 тис. пінгвінів.

Дослідники відзначають, що птахи обирають для гніздування найрізноманітніші ділянки. Головне, щоб були наявні основні критерії: чисті від снігу скелі, будівельний матеріал (переважно камінці) та зручний спуск у воду.

"Тому ми їх зустрічаємо і на пласких пляжах, і на невеличких скелях у морі, і навіть на крутих гірських схилах. Субантарктичні пінгвіни можуть будувати гнізда досить високо. Ми часто бачимо їх на гірських схилах на висоті 130-150 метрів над рівнем моря, де вони вже зайняли місця для майбутніх гнізд", – пояснює біолог.

Для обстеження місцевості вчені використовували дрони.

Відео Вадима Ткаченка.

Нагадаємо, раніше полярники показували, як пінгвіни ходять снідати до океану.