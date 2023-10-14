Полярники показали, як пінгвіни ходять снідати до океану. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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14 жовтня 2023

В Антарктиді поблизу станції "Академік Вернадський" вишиковуються сотні пінгвінів, які крокують до океану. 

Натовп пінгвінів йде снідати, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі. 

На острові Галіндез, де розташована станція, наразі перебуває близько 4 тисяч субантарктичних пінгвінів. 

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На відео, яке зробив біолог Сергій Глотов, видно, що спершу тварини скупчуються на березі океану. 

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Вчені припускають, що птахи чекають, доки пірне хтось перший – найсміливіший, оскільки у воді на них полюють чимало хижаків, зокрема, морські леопарди. 

"Перший "плавець" може стати легкою здобиччю, тому іноді пінгвіни навіть спеціально підштовхують одне одного у воду", – зазначають науковці. 

Слідом за першим птахом у воду пірнають всі інші. Головна мета – знайти криль, яким би можна було поснідати самостійно та нагадувати родину, додають в науковому центрі. 

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"Коли пінгвіни вирушають на полювання усі разом, це зменшує ризик для кожного птаха, ніж якщо вони будуть харчуватися поодинці", – кажуть вчені. 

Раніше ми повідомляли, що в Антарктиді айсберг врізався в острів, на якому живуть пінгвіни, та, на щастя, ніхто не постраждав. 

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