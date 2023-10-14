Полярники показали, як пінгвіни ходять снідати до океану. ВІДЕО

В Антарктиді поблизу станції "Академік Вернадський" вишиковуються сотні пінгвінів, які крокують до океану.
Натовп пінгвінів йде снідати, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.
На острові Галіндез, де розташована станція, наразі перебуває близько 4 тисяч субантарктичних пінгвінів.
На відео, яке зробив біолог Сергій Глотов, видно, що спершу тварини скупчуються на березі океану.
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Вчені припускають, що птахи чекають, доки пірне хтось перший – найсміливіший, оскільки у воді на них полюють чимало хижаків, зокрема, морські леопарди.
"Перший "плавець" може стати легкою здобиччю, тому іноді пінгвіни навіть спеціально підштовхують одне одного у воду", – зазначають науковці.
Слідом за першим птахом у воду пірнають всі інші. Головна мета – знайти криль, яким би можна було поснідати самостійно та нагадувати родину, додають в науковому центрі.
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"Коли пінгвіни вирушають на полювання усі разом, це зменшує ризик для кожного птаха, ніж якщо вони будуть харчуватися поодинці", – кажуть вчені.
Раніше ми повідомляли, що в Антарктиді айсберг врізався в острів, на якому живуть пінгвіни, та, на щастя, ніхто не постраждав.
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