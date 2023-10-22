Google має виплатити своїй співробітниці понад 1 млн доларів через гендерні упередження

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 жовтня 2023

Суд в США визнав, що Google упереджено поставився до своєї працівниці, яка працювала у компанії керівницею відділу.  

Улці Роу мають виплатити 1,1 мільйона доларів компенсації через гендерну дискримінацію, пише Bloomberg.

Жінка вперше з 2018 року подала позов про дискримінацію в оплаті праці  проти Google. Вона заявила, що компанія  платила більше чоловікам, попри їхній менший досвід. 

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Крім того, за словами жінки, їй відмовляли у підвищенні нібито через помсту за її скарги.

 Фото: bennymarty/Depositphotos

Справу слухали впродовж тижня. У Google стверджували, що Роу мала ті самі можливості, що й її колеги-чоловіки. 

Вона прийшла на роботу з 23-річним досвідом роботи у сфері фінансових послуг і технологій, але її взяли на роботу восьмого рівня. Зарплата жінки складала близько 750 тисяч доларів на рік.

Але зі слів Роу, чоловіки, які прийшли в компанію одночасно з нею, і нібито мали менший досвід, були найняті на дев’ятий рівень із зарплатою понад 1 мільйон доларів на рік.

Журі з восьми присяжних постановило, що компанія Google винна Роу 150 тисяч доларів за "біль і страждання" через дискримінацію і ще 1 мільйон доларів як компенсацію.

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