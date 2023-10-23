"Не рольова модель": Ізраїль виключив згадки про Грету Тунберг зі шкільної програми за підтримку Гази

В Ізраїлі виключили згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг зі шкільної програми за підтримку палестинців Сектора Гази після загострення конфлікту.

Міністерство освіти Ізраїлю заявило, що ця позиція позбавляє її права бути "зразком моральних та освітніх цінностей", повідомляє YnetNews.

"ХАМАС є терористичною організацією, відповідальною за вбивство 1400 невинних ізраїльтян, в тому числі дітей, жінок і людей похилого віку, і викрадення понад 200 осіб до Гази.

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Така позиція дискваліфікує її як освітню і моральну рольову модель, і вона більше не має права служити натхненником і прикладом для ізраїльських студентів", – заявили у міністерстві.

Раніше Грета Тунберг влаштувала страйк на знак солідарності з Палестиною і Сектором Гази. Водночас активістка заявила, що "проти будь-якого виду дискримінації і засуджує антисемітизм у всіх його формах і проявах".

Підтримка палестинців спричинила хвилю обурення, зокрема серед ізраїльтян.

На публікацію відреагував речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар, який сказав POLITICO, що "той, хто буде ототожнювати себе з Гретою в майбутньому, є прихильником терору".

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Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував фестиваль Supernova у пустелі Негев на кордоні, внаслідок чого загинуло понад 1300 людей. У відповідь Ізраїль завдавав ракетних ударів по об’єктах ХАМАС.

22 жовтня начальник штабу Армії оборони Ізраїлю повідомив, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.