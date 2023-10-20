Екоактивістка Грета Тунберг підтримала Сектор Гази: речник армії Ізраїлю відреагував

Шведська екоактивістка Грета Тунберг влаштувала страйк на знак солідарності із палестинцями Сектору Гази на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Відповідний допис із пропалестинськими гаслами дівчина опублікувала в Instagram 20 жовтня. На заяву Тунберг відреагував речник ізраїльської армії, її позиція також викликала обурення у багатьох підписників.

"Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен заявити про себе і закликати до негайного припинення вогню, справедливості і свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб", – написала Тунберг, опублікувавши контакти організацій, які допомагають палестинцям.

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Водночас активістка заявила, що "проти будь-якого виду дискримінації і засуджує антисемітизм у всіх його формах і проявах".

У відповідь на це речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар сказав POLITICO, що той, хто буде ототожнювати себе з Гретою в майбутньому, на його погляд, є "прихильником терору".

"Те, що робить Грета, те, що вона зараз демонструє солідарність з Газою, не кажучи ні слова про масові вбивства ізраїльтян, показує, що вона насправді не на боці палестинців, а замовчує терор палестинців або ХАМАСу та Ісламського джихаду, ніби його не існує", – додав він.

Більшість коментаторів під дописом Грети також висловили обурення.

"Ліберальна активістка, яка обирає одну сторону та ігнорує вбивства і викрадення ізраїльських дітей і цивільних людей. Немає слів", – написав музикант Кфір Охайон.

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"Грета, раніше ти надихала мене, але зараз ти – величезне розчарування. Ти не засудила Хамас і Джихад за вбивства і страти немовлят, дітей і невинних людей. Мої друзі загинули і перебувають у заручниках – і тебе це не турбує…

Ти можеш бути за палестинців, за Ізраїль та проти ХАМАС і терористів. Звільнення Гази від ХАМАС піде на користь усім", – додав екоактивіст і фотограф дикої природи Рой Галітц.

Водночас під дописом Тунберг були і позитивні коментарі з подякою за підтримку від палестинців.

Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли палестинське бойове угруповання ХАМАС масовано атакувало Ізраїль ракетами.

У цей день бойовики атакували фестиваль електронної музики Supernova в пустелі Негев біля кордону із Сектором Гази, багатьох людей вбили або взяли у заручники.

Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня наносила масовані удари по Сектору Гази. ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" ХАМАС.

Президент України підтримав Ізраїль та заявив, що за угрупованням ХАМАС стоїть Росія. Він хотів відвідати Ізраїль із солідарності, однак йому відмовили, бо це "не на часі".