Росія вбила в Україні щонайменше 508 дітей – ювенальні прокурори

В Україні внаслідок повномасштабної війни РФ загинули або отримали поранення 1646 дітей.

Станом на ранок 23 жовтня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 508 дітей загинули.

Також понад 1138 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс Генпрокурора.

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"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – наголошують у відомстві.

Джерело: "Діти війни"

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 492, Харківській – 304, Херсонській – 130, Київській – 129, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 72, Луганській – 67.

Зокрема, 22 жовтня внаслідок обстрілу росіянами Куп’янська Харківської області постраждали 15-річна дівчина та 17-річний хлопець.

Також за даними порталу "Діти війни" щонайменше 13 дітей постраждали від сексуального насильства з боку росіян.

1779 дітей зникли, а 19 546 – були депортовані або примусово переміщені окупантами.

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