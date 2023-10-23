Росія вбила в Україні щонайменше 508 дітей – ювенальні прокурори

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
837
23 жовтня 2023

В Україні внаслідок повномасштабної війни РФ загинули або отримали поранення 1646 дітей. 

Станом на ранок 23 жовтня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 508 дітей загинули.

Також понад 1138 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Реклама:

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – наголошують у відомстві.

 Джерело: "Діти війни"

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 492, Харківській – 304, Херсонській – 130, Київській – 129, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 72, Луганській – 67.

Зокрема, 22 жовтня внаслідок обстрілу росіянами Куп’янська Харківської області постраждали 15-річна дівчина та 17-річний хлопець.

Також за даними порталу "Діти війни" щонайменше 13 дітей постраждали від сексуального насильства з боку росіян.

1779 дітей зникли, а 19 546 – були депортовані або примусово переміщені окупантами.

Реклама:

Читайте також: Після підвалів і смерті 12 родичів. Як психологи повертають до життя дітей, долі яких скалічила Росія


Реклама:


Реклама:
 10569
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4817
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3540
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат