"Дайте спокій тваринам": в Африці помер тюлень, якого переслідували люди

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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23 жовтня 2023

У Південній Африці в місті Кейптаун внаслідок стресу помер тюлень, якого переслідували люди. 

Тварину дражнили й штурхали палицями, повідомляє The Guardian. 

Тюленя почали переслідувати після того, як він на пляжі вкусив жінку, після чого її госпіталізували медики. 

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За словами заступника мера Кейптауна Едді Ендрюс, після того тварина кілька разів намагалася відпочити на пляжі. 

Фото: Vicki Jauron, Babylon and Beyond Photography/Getty Images

"Це є нормальною та очікуваною поведінкою тюленів", – зазначив Ендрюс.

Однак, коли тварина виповзала на берег, відвідувачі пляжу жбурляли в неї каміння, штурхали палицями й всіляко дражнили, додає посадовець. 

Ввечері 18 жовтня тюлень напав на іншу жінку та тварину, які перебували в той час на березі. 

Після інциденту місцевий відділ захисту тварин доправив морського звіра до ветклініки, де згодом він помер.

"На жаль, випадки, коли тюлені через людей потерпають від стресу не поодинокі. Ми просимо всіх жителів і пляжників Кейптауна залишити цих тварин у спокої", – сказав Ендрюс. 

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