"Куля пройшла наскрізь": на Волині в лісі знайшли вбитого червонокнижного зубра

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 вересня 2023

На Волині лісники виявили тіло червонокнижного зубра, якого, вірогідно, вбили з вогнепальної зброї. 

Факт застосування вогнепальної зброї підтвердили результати розтину тіла тварини, повідомляють в Поліському лісовому офісі держпідприємства "Ліси України", який об’єднує ліси Волині та Рівненщини. 

Фахівці встановили, що куля пройшла наскрізь тіла тварини. 

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"Це свідчить про те, що найімовірніший, вбивця тварини був на відстані, при якій чітко бачив та усвідомлював, в кого стріляє або мав відповідну зброю", – зазначають в установі. 

Фото: VolodymyrBur/Depositphotos

Там додають, що зубр є червонокнижною твариною. За даними Ківерцівського національного парку "Цуманська пуща", у 2023 році на Волині нараховувалося 24 зубри, двоє з яких народилися цьогоріч. 

Справу передали в правоохоронні органи, додають в Поліському лісовому офісі. 

Раніше ми повідомляли, що на Одещині браконьєри вбили червонокнижну білугу вагою 124 кг.

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