"Куля пройшла наскрізь": на Волині в лісі знайшли вбитого червонокнижного зубра

На Волині лісники виявили тіло червонокнижного зубра, якого, вірогідно, вбили з вогнепальної зброї.
Факт застосування вогнепальної зброї підтвердили результати розтину тіла тварини, повідомляють в Поліському лісовому офісі держпідприємства "Ліси України", який об’єднує ліси Волині та Рівненщини.
Фахівці встановили, що куля пройшла наскрізь тіла тварини.
"Це свідчить про те, що найімовірніший, вбивця тварини був на відстані, при якій чітко бачив та усвідомлював, в кого стріляє або мав відповідну зброю", – зазначають в установі.
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Там додають, що зубр є червонокнижною твариною. За даними Ківерцівського національного парку "Цуманська пуща", у 2023 році на Волині нараховувалося 24 зубри, двоє з яких народилися цьогоріч.
Справу передали в правоохоронні органи, додають в Поліському лісовому офісі.
Раніше ми повідомляли, що на Одещині браконьєри вбили червонокнижну білугу вагою 124 кг.
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