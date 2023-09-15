"Куля пройшла наскрізь": на Волині в лісі знайшли вбитого червонокнижного зубра

На Волині лісники виявили тіло червонокнижного зубра, якого, вірогідно, вбили з вогнепальної зброї.

Факт застосування вогнепальної зброї підтвердили результати розтину тіла тварини, повідомляють в Поліському лісовому офісі держпідприємства "Ліси України", який об’єднує ліси Волині та Рівненщини.

Фахівці встановили, що куля пройшла наскрізь тіла тварини.

Реклама:

"Це свідчить про те, що найімовірніший, вбивця тварини був на відстані, при якій чітко бачив та усвідомлював, в кого стріляє або мав відповідну зброю", – зазначають в установі.

Там додають, що зубр є червонокнижною твариною. За даними Ківерцівського національного парку "Цуманська пуща", у 2023 році на Волині нараховувалося 24 зубри, двоє з яких народилися цьогоріч.

Справу передали в правоохоронні органи, додають в Поліському лісовому офісі.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині браконьєри вбили червонокнижну білугу вагою 124 кг.

Реклама: