Щоб всім було комфортно: в оперу в Барселоні найняли "режисерку з інтимних сцен"

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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23 жовтня 2023

Оперний театр Барселони Gran Teatre del Liceu найняв режисерку Іту ОʼБраєн, яка буде стежити, чи комфортно почувають себе актори, що беруть участь у "інтимних" сценах.

В Іспанії це перша подібна посада, повідомляє Reuters. 

В обов’язки Іти ОʼБраєн входить підтримка "здорової атмосфери" на сцені, коли актори беруть участь в інтимних сценах. 

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Зокрема, жінка спостерігатиме за адаптованою пʼєсою Вільяма Шекспіра "Антоній і Клеопатра", премʼєра якої відбудеться 28 жовтня.

Іта ОʼБраєн. Фото: Albert Gea

За словами О’Браєн, зазвичай артисти театрів не проходять етап домовленості та згоди на пристрасні сцени, через що можуть почуватися  ніяково й спантеличено під час них.

Відтак, на репетиціях режисерка з інтиму запрошуватиме виконавців "обійнятися", а потім обговорювати свої емоції під час дотиків. 

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Знімок з репетиції вистави. Фото: Albert Gea

"Ми запрошуємо виконавця, щоб він щиро розповів нам про особисті кордони, і це велике зрушення в індустрії. Їхнє "так", – це ваше "так", ваше "ні", – це ваше "ні", а "можливо", – це також відмова", – зазначила О’Браєн.

 Зазначається, що Іта ОʼБраєн має 40-річний досвід акторської майстерності та роботи в музичному театрі. На тему інтимних сцен вона консультувала, зокрема, HBO та Netflix.

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