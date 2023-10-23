Суд звільнив від тюрми чоловіка, який відмовився воювати через "стосунки з Богом"

В Івано-Франківську апеляційний суд пом’якшив покарання чоловіку, який відмовився служити у війську через релігійні переконання.

Зокрема, чоловік казав, що "не хоче вбивати" через пацифістські погляди, стосунки з Богом та "дотримання Божого слова".

Суд першої інстанції призначив йому 1 рік тюрми, повідомляє ZaxidNet.

Реклама:

Однак Івано-Франківський апеляційний скасував попередній вирок та призначив чоловіку більш м’яке покарання – 1 рік іспитового (умовного) терміну.

Фото: freedomtumz /Depositphotos

Іванофранківець, якого судили, має юридичну освіту, працює приватним підприємцем та виховує двох дітей.

У 2000-2001 році служив в армії, але каже, що був поганим солдатом. За 5 місяців до звільнення з армії "покаявся, хрестився і постановив собі, що зброю у руки брати не буде".

Тривалий час чоловік відвідував різні зібрання, зокрема євангельських християн-баптистів, але потім вирішив, що усі християнські течії неправильно трактують Святе Письмо.

Реклама:

Зараз він не перебуває у жодних релігійних організаціях, але хоче створити власне зібрання.

У березні 2022 року чоловік дізнався від сусідів про повістку на його ім'я, забрав її та пішов до ТЦК. Він навіть пройшов медкомісію, але через операцію на щитоподібній залозі отримав три місяці відстрочки.

Коли чоловік прийшов на медогляд вдруге, його визнали "обмежено придатним".

У військкоматі чоловік написав розписку, що відмовляється від мобілізації з релігійних переконань, "через дотримання слова Божого та Божих заповідей". Але жодних документів про участь в релігійних зібраннях не подавав.

Також він просив про альтернативну військову службу, однак у військкоматі йому повідомили, що це неможливо.

На відправку військовозобов’язаний не з`явився, бо думав, що "може бути вільним" після розписки.

У квітні цього року суд першої інстанції призначив чоловіку 1 рік ув’язнення.

Він врахував пом’якшуючі обставини: двох неповнолітніх дітей, стан здоров`я, а також "багаторічні глибокі релігійні переконання".

На рішення подали одразу дві апеляції: прокурор клопотав про 3 роки позбавлення волі, а сам обвинувачений просив скасувати вирок.

Під час апеляції було вирішено, що суд першої інстанції не пояснив, чому пом'якшуючі обставини знижують ступінь тяжкості та суспільну небезпеку злочину.

Також суд визнав, що віра дійсно визначає спосіб життя підсудного та значною мірою пояснює його мотиви і спосіб мислення.

"Наявність глибоких та щирих релігійних переконань пов`язаних із пацифізмом та неможливістю носити та брати зброю в руки чи носити військову форму, вбивати людей через свою віру та стосунки з Богом також підтверджуються висновком спеціаліста, доктора філософії з права", – йдеться у вироку.

Зрештою, судді постановили скасувати попередній вирок.

Водночас чоловіка визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Покарання у виді позбавлення волі замінили однорічним іспитовим строком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші вироки для ухилянтів, а також для людей, які відмовляються служити через віру.