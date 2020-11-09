Найбільше слів на літеру "П": 10 цікавих фактів про українську мову

9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови, який було започатковано 1997 року.

Наразі у світі українською володіють від 41 до 45 мільйонів осіб, а рідною її називають понад 37 мільйонів.

Про це розповідають на офіційній сторінці Кабінету міністрів у мережі.

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У відомстві також поділились й іншими цікавинками, пов'язаними з українською мовою.

Фото Syda_Productions/Depositphotos

10 фактів про українську мову

☝ Українська мова належить до старописемних мов – її писемна традиція налічує близько тисячоліття.

☝ В українській мові безліч синонімів, найбільше має слово "бити" – 45.

☝ За лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) та сербська (68%).

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☝ Одне з головних нововведень в українському правописі – офіційне закріплення фемінітивів.

☝ Українська мова налічує близько 256 тисяч слів.

☝ Найбільше слів в українській мові починається на літеру "П", а найменш уживана – "Ф".

☝ Найбільше перекладений літературний твір – "Заповіт" Тараса Шевченка (147 мовами).

☝ В українській мові, на відміну від інших східнослов'янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких – кличний.

☝ У 1933 році з правопису була вилучена літера "ґ", а в 1990 – повернена знову.

☝ Перший офіційний Український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук.

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