Найбільше слів на літеру "П": 10 цікавих фактів про українську мову

9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови, який було започатковано 1997 року.
Наразі у світі українською володіють від 41 до 45 мільйонів осіб, а рідною її називають понад 37 мільйонів.
Про це розповідають на офіційній сторінці Кабінету міністрів у мережі.
У відомстві також поділились й іншими цікавинками, пов'язаними з українською мовою.
|Фото Syda_Productions/Depositphotos
10 фактів про українську мову
☝ Українська мова належить до старописемних мов – її писемна традиція налічує близько тисячоліття.
☝ В українській мові безліч синонімів, найбільше має слово "бити" – 45.
☝ За лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) та сербська (68%).
☝ Одне з головних нововведень в українському правописі – офіційне закріплення фемінітивів.
☝ Українська мова налічує близько 256 тисяч слів.
☝ Найбільше слів в українській мові починається на літеру "П", а найменш уживана – "Ф".
☝ Найбільше перекладений літературний твір – "Заповіт" Тараса Шевченка (147 мовами).
☝ В українській мові, на відміну від інших східнослов'янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких – кличний.
☝ У 1933 році з правопису була вилучена літера "ґ", а в 1990 – повернена знову.
☝ Перший офіційний Український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук.
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