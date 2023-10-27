"Потічки у видолинках" просто обійняли": як українці писали радіодиктант-2023

Радіодиктант національної єдності-2023 українці, як і минулого року, писали у військових частинах, навчальних закладах, вдома, а дехто – навіть у барі.

Цьогорічний диктант називався "Дороги України". Текст написала поетеса Катерина Калитко. Читав його актор, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному однойменному фільмі Олексій Гнатковський.

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади в польових умовах долучилися до радіодиктанту національної єдності. Текст писали у місцевості, де дозволяла бойова обстановка і ловив інтернет.

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На "Українському радіо-Черкаси" цьогоріч писали радіодиктант військовослужбовці 118-ї бригади та жінки, які переїхали у місто після повномасштабного вторгнення.

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади в польових умовах пишуть диктант

Військовослужбовці Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України також долучилися до написання.

"Диктант для мене є одним зі справжніх актів єдності", – говорить військовослужбовиця Наталія.

Військовослужбовці та жінки, які переїхали у місто після повномасштабного вторгнення

Українці у соціальних мережах діляться враженнями від цьогорічного радіодиктанту. Більшість вважають текст цікавим та щемливим.

Також зазначають, що диктант був непростим, особливо важко було із пунктуацією.

Катерина Іщенко пише, що диктант національної єдності знову чіпляє за живе:

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"Цього разу наші дороги, які попри свою неідеальність були нашими провідниками у світ, якими ми досліджували Україну чи то пішки, чи то поїздом, чи то авто".

Катерина Іщенко пише, що диктант національної єдності знову чіпляє за живе

Жінка зазначає, що за останні два роки тисячі людей відкрили не лише українські шляхи, а й безліч інших.

"Вони ведуть нас далі від дому, потім знову повертають. Когось уже ні, він відкриє нові світи і залишить Україну лише на згадку. Як би там не було, ми завжди згадуємо ті, які в межах наших 603 700 кв.км", – пише Катерина.

Чимало людей писали радіодиктант уперше.

"Писала сьогодні вперше диктант національної єдності. Неймовірні почуття. А "потічки у видолинках" просто обійняли. Передбачаю декілька помилок з пунктуацією –тире чи двокрапка", – пише Іванна Слабошпицька.

Міла Іванцова вважає, що писати диктант одночасно зі співвітчизниками в Україні і за кордоном – дуже трепетно.

Міла Іванцова: писати диктант одночасно зі співвітчизниками в Україні і за кордоном – дуже трепетно

"Люди розучилися писати руками. Я дуже швидко друкую, ще й усліпу, а писати диктант ручкою було важко не тільки мені", – ділиться враженнями жінка.

Марія Кравченко уперше писала диктант у барі.

Марія Кравченко уперше писала диктант у барі

"Мушу визнати – це було найзворушливіше і найзатишніше написання радіодиктанту за весь цей час", – пише Марія.

Юлія Ластовець також писала диктант уперше. Останній раз писала у 1999-му році, коли готувалася до вступу в університет:

"Мені було складно: темп для мене зашвидкий, з пунктуацією ще зі школи проблеми, почерк завжди був так собі. Але досвід неймовірно цікавий, текст прекрасний, мене розчулила згадка про наш пішохідний міст в Чернігові".

Марина Курильчук – також з тих, пише диктант уперше. Пригода з ручками дала жінці можливість відчути себе "знову у школі":

"Коли написала частину, закінчилася паста в пʼяти (!) ручках, а одна десь загубилася. Потім я її знайшла під диваном, бо вчора кішки ними гралися й закинули туди. Уявляю собі аналогічну ситуацію у школі".

Андрій Кулібаба зізнається, що у школі писав диктанти погано.

"Погляну шкільному страху в обличчя, та разом з вами напишу радіодиктант національної єдності, перший за 12 років. І мене зовсім не турбує, як я його напишу, бо в радіодиктанті національної єдності найважливіше, це не диктант, а національна єдність, яка нам так зараз потрібна",– пише він.

Утім були і ті, кому текст диктанту не сподобався.

"Треба було добратися до Франції, щоб почати нормально вивчати українську", –- пише Світлана Паніна.

Працівники видавництва пишуть диктант

Жінка зазначила, що текст їй не сподобався:

"Не люблю я ці горіхи, які гладять лобове скло і "животи мостів". Але це ж диктант. Нібито він не повинен літературно подобатися, га? Відвикла я писати від руки, ледве встигала за диктором".

Олена Зварич також серед тих, кого текст диктанту не зачепив:

"Такий собі очевидний, прямий, як та дорога. Про гарбузи і кукурудзиння не зрозуміло, чим із переліченого люди вкриватимуть на зиму хати. Кострубатенько. У 2022 і текст, і читець були потужно сильнішими".

Авторка тексту диктанту Катерина Калитко поділилася своїми враженнями від того, як українці писали радіодиктант.

"Від кадрів, де військові в балаклавах, у польових наметах пишуть радіодиктант, я втирала по щоках сльози. Дехто зворушливо, як школярик, чухав потилицю) Потім Сергій Гнезділов написав, як ледь за ручки не побилися, і я вже сміялася", – написала авторка тексту.

Поетеса зазначила, що вже отримала від українців чимало листів зі словами подяки і враженнями:

"Хтось помандрував Україною з-поза кордону і уявив, яка вона восени, хтось упізнав свій край, хтось заговорив про упертість збіжжя, що проростає після пожежі, хтось побачив засвічене батьківське вікно в кінці дороги".

Режисер фільму "Довбуш" Олесь Санін подякував Олексію Гнатковському за те, що "не поспішав":

"Хлопці на капотах писали, не міг фоткать бо там нізя. Дивувалися, як ти звичайною українською балакать вивчився".

Нагадаємо, у 2022 році радіодиктант писали десятки тисяч людей – так українці встановили рекорд. Текст диктанту був присвячений рідному дому, авторкою його стала письменниця і режисерка Ірина Цілик, а читала диктант акторка Ада Роговцева.