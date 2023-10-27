Визначте свій рівень української: "Є-мова" відкрила тест на володіння державною мовою

До Дня української писемності та мови на освітній платформі "Є-мова" відкрили тест на рівень володіння державною.

Його можуть пройти усі охочі, зазначають на сторінці освітньої платформи.

"Цей тест зорієнтує наскільки добрим є розуміння письмових та усних текстів, а також, як добре користувач знає граматику і лексику, визначить потребу вчитися та допоможе обрати відповідний курс", – повідомляють організатори.

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Для проходження тестування треба зареєструватись. Цей іспит є безкоштовним та цілодобовим, розрахований на 60 хвилин.

У тестуванні є різні типи завдань, які перевіряють розуміння тексту через слухання і прочитання, а також базові знання граматики та рівень словникового запасу.



Він розроблений з орієнтуванням на стандарт з української мови та враховує вимоги рівнів. Тож на освітній платформі можна визначити, наскільки ви володієте державною від А1 до С1.

В умовах зазначено, що повертатись до попередньої сторінки, щоб виправити відповідь – не можна.

Організатори також наголошують, що цей тест не дублює державний тест та не може його замінити.

Тест можна пройти за посиланням.

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