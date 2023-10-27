Віддавала дітей у сексуальну експлуатацію: на Київщині судитимуть матір та чоловіка

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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27 жовтня 2023

На Київщині судитимуть чоловіка та його знайому за сексуальне насильство та сексуальну експлуатацію її дітей.

Проти матері та чоловіка скерували обвинувальний акт до суду, повідомили у Нацполіції Київщини.

Правоохоронці з’ясували, що 55-річний чоловік протягом 2 років розбещував і ґвалтував неповнолітню дівчинку, а над неповнолітнім хлопцем здійснював сексуальне насильство. На момент скоєння першого злочину дівчині було 13 років, а хлопцю – 11.

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Мати "оцінювала" такі послуги у 100-200 грн та добровільно віддавала дітей чоловіку.

 Фото: willeecole/Depositphotos

Про цю ситуацію поліціантам повідомила жінка, яка  відвідувала баню в одній компанії зі звинуваченим. Він приводив дітей на зустрічі, де всі присутні були оголені. Це здалось жінці дивним та підозрілим.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік не лише чинив насильство, але й фільмував "утіхи" на телефон та зберігав порноконтент.

Його обвинувачують у торгівлі людьми, зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбещенні неповнолітніх, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії. 

Матір неповнолітніх також обвинувачують у розбещенні та торгівлі дітьми для створення порноконтенту.

За такі дії жінці загрожує покарання до 15 років, а обвинуваченому – до довічного позбавлення волі.

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У поліції закликають не бути байдужими та у разі підозрілих ситуацій повідомляти на гарячу лінію Нацполіції 0 800 50 02 02 або на урядову гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насиллю за ознакою статі та насиллю стосовно дітей  15-47.

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