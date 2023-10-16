У Чернівецькій області чоловіка засудили на 10 років тюрми за зґвалтування 14-річної дівчинки

На Буковині чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі за зґвалтування 14-річної дівчинки.

Прокурори у суді довели, що житель Дністровського району вчинив злочин щодо доньки своїх знайомих, у яких тимчасово проживав, повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури жителя Дністровського району засуджено за зґвалтування 14-річної дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України)", – повідомляють у прокуратурі.

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Наприкінці жовтня 2022 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував дитину, застосовуючи фізичне насильство.

Чоловік свою провину не визнав. Однак суд, оцінивши надані докази, визнав кривдника винним в інкримінованому правопорушенні.

Зараз він перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі Нацполіції у Чернівецькій області.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині до 8 років засудили підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку.

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Також у Кривому Розі дали 8 років в'язниці чоловіку, який намагався зґвалтувати неповнолітню.