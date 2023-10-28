Вчені дослідили, як сперматозоїди можуть рухатись у дуже в'язких рідинах

Науковці дослідили, як людські сперматозоїди можуть рухатися крізь вʼязкі рідини, які, в теорії, повинні чинити опір їхньому руху.

Відповідне дослідження опублікували в журналі PRX Life, повідомляє Science Alert.

Сперматозоїди мають дуже еластичні джгутики і викривляють свої тіла під час руху так, що не викликають реакції з боку навколишнього середовища.

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Кента Ішімото, вчений-математик з Кіотського університету, та його колеги досліджували сперматозоїди та одноклітинні водорості роду Хламідомонада, щоб з'ясувати, як вони прослизають крізь в'язкі речовини.

Вчені проаналізували експериментальні дані про людську сперму, а також змоделювали рух зеленої водорості хламідомонади.

Адже і водорості, і сперматозоїди для руху використовують схожі на хвости придатки, які називаються джгутиками.

Вʼязкі рідини зазвичай розсіюють енергію джгутиків, не дозволяючи сперматозоїду або одноклітинній водорості рухатися взагалі.

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Але якимось чином еластичні джгутики можуть рухати ці клітини, не викликаючи реакції з боку навколишнього середовища.

Дослідники дійшли висновку, що хвости сперматозоїдів та джгутики водоростей мають "непарну еластичність", яка дозволяє цим їм рухатися, не втрачаючи при цьому багато енергії в навколишній рідині.

За словами вчених, для опису внутрішньої механіки джгутиків вони також застосували новий термін – непарний модуль пружності. Чим вищий цей показник, тим більше джгутик може викривлятися під час руху без великих втрат енергії.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що створили модель ембріона без використання яйцеклітин та сперматозоїдів.

Також іспанські дослідники створили прототип штучної матки для порятунку недоношених дітей.