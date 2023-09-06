Штучні ембріони без сперми та яйцеклітини: вчені розкрили деталі експерименту

Команда науковців стверджує, що створила модель ембріона за допомогою стовбурових клітин, без використання яйцеклітин та сперматозоїдів.

Він схожий на хрестоматійний приклад справжнього 14-денного ембріона, йдеться у дослідженні Інституту Вейцмана в Ізраїлі, опублікованому в журналі Nature, пише The Guardian.

"Це перша модель ембріона, яка має структурну організацію компартментів і морфологічну подібність до людського ембріона на 14-й день", – сказав керівник дослідження та професор Джейкоб Ханна.

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Хоча мізерні структури не ідентичні людським ембріонам, дослідники сподіваються, що незабаром удосконалять їх, щоб вивчити ранні стадії розвитку людини та невідомі причини викиднів.

Фото: Jacob Hanna/Weizmann Institute

Вчені зазначають, що ця модель також може допомогти в експериментах ймовірного впливу ліків на справжні людські ембріони. Це важливо через те, що вагітні жінки зазвичай не беруть участі в таких випробуваннях, та лікарям все ще не відомо про побічні ефекти деяких препаратів.

Як відбувався експеримент

Науковці взяли "наївні" (не диференційовані) стовбурові клітини, пише BBC. Вони використали хімічні речовини, які мали спонукати їх перетворитись на клітини одного з 4 типів:

епібластні клітини, які стають власне ембріоном (або плодом);

клітини трофобласта, які стають плацентою;

гіпобластні клітини, які стають опорним жовтковим мішком;

позазародкові клітини мезодерми.

120 із цих клітин змішали в точному співвідношенні. Вони спонтанно почали збиратися в структуру, яка нагадує людський ембріон, але не ідентична йому.

"Я віддаю велике значення клітинам: потрібно приготувати правильну суміш і мати правильне середовище, і це просто досягне успіху", – каже професор Ханна.

Цей ембріон навіть виділяв гормони, які показали позитивний тест на вагітність у лабораторії.

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Але дослідники наголошують, що було б неетично, незаконно та фактично неможливо досягти вагітності за допомогою цих моделей ембріонів. Тобто ембріон зі 120 клітин не можливо успішно імплантувати в слизову оболонку матки. Крім того, це ще й етичне та юридичне питання.

Нагадаємо, раніше науковці повідомили, що їм вдалось створити прототип штучної матки для порятунку недоношених дітей.