В Індонезії знайшли два зуби акули віком 7 тисяч років. ФОТО

На індонезійському острові Сулавесі під час розкопок знайшли два зуби тигрової акули, з яких були виготовлені ножі.
Вчені встановили, що їхній вік сягає приблизно 7 тисяч років.
Про це повідомляє Arkeonews із посиланням на науковий журнал Antiquity.
Ця знахідка є найдавнішим доказом того, що акулячі зуби використовували в композитній зброї в усьому світі. До цього найстарших такий артефакт був на 2 тисячі років молодшим.
|Фото: Antiquity
Вчені вважають, що леза належать культурі тоалійців – групі, що населяла південний захід Сулавесі протягом 8000-1500 років тому.
Це були мисливці-збирачі, які жили на острові задовго до приходу неолітичних фермерів з материкової Азії.
Знайдені зуби належали акулам довжиною близько 2 метрів. Вони мали дуже виразну перфорацію.
Вчені дійшли висновку, що зуби кріпилися до руків'їв за допомогою комбінації мінеральних, рослинних і тваринних матеріалів, а також ниток на рослинній основі. Це перетворювало їх на леза.
|Фото: Antiquity
Ймовірно, таку зброю використовували під час ритуалів або битв.
Дослідження країв кожного зуба показали, що їх використовували для проколювання, розрізання та вишкрібання плоті та кісток.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Швейцарії після оранки морквяного поля знайшли артефакти бронзової доби.
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