В Індонезії знайшли два зуби акули віком 7 тисяч років. ФОТО

На індонезійському острові Сулавесі під час розкопок знайшли два зуби тигрової акули, з яких були виготовлені ножі.

Вчені встановили, що їхній вік сягає приблизно 7 тисяч років.

Про це повідомляє Arkeonews із посиланням на науковий журнал Antiquity.

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Ця знахідка є найдавнішим доказом того, що акулячі зуби використовували в композитній зброї в усьому світі. До цього найстарших такий артефакт був на 2 тисячі років молодшим.

Фото: Antiquity

Вчені вважають, що леза належать культурі тоалійців – групі, що населяла південний захід Сулавесі протягом 8000-1500 років тому.

Це були мисливці-збирачі, які жили на острові задовго до приходу неолітичних фермерів з материкової Азії.

Знайдені зуби належали акулам довжиною близько 2 метрів. Вони мали дуже виразну перфорацію.

Вчені дійшли висновку, що зуби кріпилися до руків'їв за допомогою комбінації мінеральних, рослинних і тваринних матеріалів, а також ниток на рослинній основі. Це перетворювало їх на леза.

Фото: Antiquity

Ймовірно, таку зброю використовували під час ритуалів або битв.

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Дослідження країв кожного зуба показали, що їх використовували для проколювання, розрізання та вишкрібання плоті та кісток.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Швейцарії після оранки морквяного поля знайшли артефакти бронзової доби.