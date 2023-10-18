Намисто і зуб бобра: у Швейцарії після оранки морквяного поля знайшли артефакти бронзової доби

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 жовтня 2023

У Швейцарії на зораному морквяному полі знайшли набір жіночих прикрас бронзової доби.

Знахідка у громаді Гюттінген кантону Тургау датується приблизно 1500 роком до нашої ери, повідомляє Arkeo News.

Археологи виявили намисто з 14 бронзових шиповидних дисків, 2 спіралеподібні персні, понад 100 бурштинових намистин розміром з шпилькову головку, а також спіралі з бронзового та золотого дроту. 

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Серед інших виявилених предметів були гірський кришталь, зуб бобра, продірявлений зуб ведмедя, бронзовий наконечник стріли, кілька грудочок відшліфованої залізної руди, маленький амоніт і скам'янілий акулячий зуб.

 Фото: Thurgau Canton

Археолог-любитель Франц Зах вперше виявив "скарб" на своїй землі у серпні цього року. Він ходив полем після збору врожаю моркви, коли помітив кілька бронзових дисків у перекопаній землі. 

Чоловік раніше уже знайшов багато артефактів залізного та бронзового віку в регіоні Гюттінген за допомогою металошукача.

Він одразу зрозумів археологічну цінність знахідки і повідомив про неї в Управління археології кантону Тургау. 

Команда археологів прибула наступного дня. Вона швидко зрозуміла, що можливі лише блокові розкопки – у лабораторію мали перевезти великий шматок ґрунту. 

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Також вчені не побачили жодних ознак могили на місці знайденого "скарбу". Коштовності, ймовірно, були поховані в органічному контейнері або мішку.

 У Швейцарії на щойно зораному морквяному полі знайшли набір жіночих прикрас бронзової доби, які представлять публіці у 2024 році

Вчені вважають, що знайшли типову "біжутерію" епохи середньої бронзи. Судячи з попередніх досліджень могил, жінки бронзової доби носили намисто з бронзовими дисками, між якими були нанизані спіралі. 

Наразі невідомо, хто й навіщо заховав коштовності. Їх могли носити як своєрідні амулети, кажуть дослідники. 

Старовинні прикраси планують виставити в Музеї археології Фрауенфельда наступного року.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині жінка копала картоплю і знайшла цілий арсенал вибухівки часів Другої світової війни.

А у Норвегії на дворі будинку родина знайшла скарби з часів вікінгів, шукаючи сережку.

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