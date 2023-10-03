Папа Римський припустив можливість благословення гомосексуальних пар

Папа Франциск припустив, що можуть бути способи благословення гомосексуальних пар, повідомляє The Guardian.

У Ватикані опублікували лист Папи Франциска до кардиналів. Це була відповідь на їхній перелік з п’яти "гострих" питань про віру і мораль.

Франциск зазначив, що подружжя – це чоловік і жінка. Водночас він припустив, що благословення гомосексуальних пар "можна було б вивчати", але воно мало б відрізнятися від благословення шлюбу.

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"Пастирська розсудливість повинна адекватно розпізнавати, чи існують форми благословення, про які просять одна або кілька осіб, котрі не передають помилкового уявлення про шлюб.

Адже коли просять благословення, то висловлюють прохання про допомогу від Бога, благання про можливість жити краще, довіру до Батька, який може допомогти нам жити краще", – пише Папа у листі.

Також Франциск зауважив, що існують ситуації, "неприйнятні з моральної точки зору".

"...пастирське милосердя вимагає від нас не просто ставитися до інших людей як до "грішників", чия вина або відповідальність може бути пом'якшена різними факторами, що впливають на суб'єктивну відповідальність", – зауважив Франциск.

Папа вважає, що таке благословення не треба перетворювати у "фіксовану норму", натомість – ухвалювати окреме рішення щодо кожної конкретної ситуації.

"Дозвіл священнослужителям благословляти одностатеві пари означає, що церква справді визнає, що свята любов може існувати між одностатевими парами, і любов цих пар відображає любов Бога.

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Це визнання, хоч і не зовсім те, чого б хотіли ЛГБТК+ католики, є величезним поступом до повнішої та всеосяжнішої рівності", – прокоментував лист Френсіс ДеБернардо, виконавчий директор New Ways Ministry – католицької організації, яка виступає за права людей ЛГБТК+.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск розповідав, чи є в церкві місце для гендерної різноманітності.