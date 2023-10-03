Пернаті сусіди: пінгвіни "окупували" метеомайданчик українських учених. ФОТО

Антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції "Академік Вернадський".

Наразі біля станції перебувають майже 200 пінгвінів, які масово повертаються на шлюбний сезон, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

"Біля "Вернадського" пінгвіни окупували робочий простір – метеомайданчик з різними приладами. Наші науковці у шоці й не знають, як їм далі проводити спостереження і відправляти інформацію в світові бази даних. Звісно ж, ми жартуємо", – кажуть полярники.

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Як розповіли у центрі, найбільше пернатим припали до смаку опадомір (спеціальне відерко, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс, який вимірює рівень сонячної радіації.

Антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів

"Полярники та пінгвіни чудово співіснують тут разом. Наші метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів та знімають потрібні показники, намагаючись не сполохати пернатих. Ті ж уже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують", – говорять у центрі.

Наразі біля станції перебувають майже 200 пінгвінів, які масово повертаються на шлюбний сезон

На острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський" перебувають понад 2,6 тис. пінгвінів.

"Полярники та пінгвіни чудово співіснують тут разом"

"Вони поки не будуть гнізда, бо локації та будматеріали ще вкриті снігом, але вже активно займають місця. Як-от на нашому метеомайданчику", – кажуть полярники.

На острові Галіндез перебувають понад 2,6 тис. пінгвінів

Нагадаємо, раніше полярники показали сотні пінгвінів, що повернулися до станції "Академік Вернадський".

Український прапор під охороною!

Фото: Дмитро Кричун

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