Пернаті сусіди: пінгвіни "окупували" метеомайданчик українських учених. ФОТО

Антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції "Академік Вернадський".
Наразі біля станції перебувають майже 200 пінгвінів, які масово повертаються на шлюбний сезон, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.
"Біля "Вернадського" пінгвіни окупували робочий простір – метеомайданчик з різними приладами. Наші науковці у шоці й не знають, як їм далі проводити спостереження і відправляти інформацію в світові бази даних. Звісно ж, ми жартуємо", – кажуть полярники.
Як розповіли у центрі, найбільше пернатим припали до смаку опадомір (спеціальне відерко, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс, який вимірює рівень сонячної радіації.
|Антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів
"Полярники та пінгвіни чудово співіснують тут разом. Наші метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів та знімають потрібні показники, намагаючись не сполохати пернатих. Ті ж уже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують", – говорять у центрі.
|Наразі біля станції перебувають майже 200 пінгвінів, які масово повертаються на шлюбний сезон
На острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський" перебувають понад 2,6 тис. пінгвінів.
|"Полярники та пінгвіни чудово співіснують тут разом"
"Вони поки не будуть гнізда, бо локації та будматеріали ще вкриті снігом, але вже активно займають місця. Як-от на нашому метеомайданчику", – кажуть полярники.
|На острові Галіндез перебувають понад 2,6 тис. пінгвінів
Нагадаємо, раніше полярники показали сотні пінгвінів, що повернулися до станції "Академік Вернадський".
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Фото: Дмитро Кричун
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