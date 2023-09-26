Морський лід навколо Антарктиди досяг рекордно низького рівня: як це загрожує пінгвінам

Цієї зими в Антарктиді морський лід, який огортає океан навколо материка, досяг рекордно низького рівня.

Під загрозою опинилися пінгвіни, які розмножуються й вирощують дитинчат на морському льоді, повідомляють в Національному центрі даних США про сніг і лід (NSIDC), пише Reuters.

Зима в Антарктиді триває впродовж червня-вересня.

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Найхолоднішим зимовим місяцем у південній півкулі, де розташована Антарктида, є вересень, коли площа морського льоду досягає свого максимуму.

Найменше рекордне значення вчені зафіксували 10 вересня цього року, коли площа льоду становила 16,96 млн км².

Ця площа на 1 млн км² менше, ніж було зафіксовано під час встановлення попереднього рекорду в 1986 році та є найменшим з початку супутникових спостережень у 1979 році, кажуть науковці.

"Це не просто рекордний рік, це надзвичайний рекордний рік", – сказав старший науковий співробітник NSIDC Волт Мейєр.

За словами вчених, низький рівень льоду негативно вплине, зокрема, на пінгвінів, які розмножуються і вирощують дитинчат на морському льоду.

Танення льоду також вплине на глобальне потепління, зменшуючи кількість сонячного світла, яке білий лід відбиває назад у космос.

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Раніше ми повідомляли, що в Антарктиді внаслідок глобального потепління загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів.