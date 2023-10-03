У Великій Британії планують заборонити трансжінкам перебувати у жіночих лікарняних палатах

У Великій Британії трансгендерним жінкам хочуть заборонити перебування у жіночих лікарняних палатах, а медики планують відмовитися від так званої гендерно-нейтральної мови.

Міністр охорони здоров’я країни Стів Барклі вважає ці зміни "відновленням здорового глузду", повідомляє The Telegraph.

Якщо зміни ухвалять, чоловіки і жінки матимуть право на догляд у палатах з пацієнтами їхньої біологічної статі. , а також право на інтимний догляд персоналу тієї ж статі.

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Норми планують змінити через занепокоєння пацієнтів і персоналу тим, що біологічних чоловіків допускають до жіночих лікарняних палат.

Фото: yacobchuk1 Depositphotos

У 2021 році керівництво Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) стверджувало, що транспацієнти можуть бути розміщені в одностатевих палатах на підставі статі, з якою вони себе ідентифікують.

Відповідно до змін, транспацієнтів будуть розміщати в окремих палатах.

Містер Барклі також розчарований "ідеологічною догмою" в службі охорони здоров’я, де такі терміни, як, наприклад, "грудне вигодовування" стосуються вагітних "людей", а не жінок.

"Нам потрібен здоровий підхід до питань статі та рівності. Тому я оголошую пропозиції щодо чіткіших прав пацієнтів. На сторінках онлайн-консультацій щодо раку шийки матки та яєчників і менопаузи тепер повністю відновлено мову, пов’язану зі статтю. Життєво важливо, щоб голоси жінок були почуті, а конфіденційність, гідність і безпека всіх пацієнтів були захищені", – каже міністр.