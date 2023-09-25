Побиття трансгендерної військової у Львові: справу передали до суду

Справу про побиття трансгендерної військової передали до суду, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Наразі обвинуваченому загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Трансгендерну військову Хелен Марк побили 15 серпня у середмісті Львова.

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За її словами, до міста вона приїхала, аби поховати померлу маму.

"В один з вільних вечорів у вівторок 15 серпня Хелен сиділа на вулиці в центрі міста, їла і розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв'язку. До неї раптово підійшов незнайомий чоловік і почав агресивно спілкуватися. Хелен попросила його відійти, і в наступну секунду чоловік вдарив її в носа зі словами "Ти шо, п**дар?"" – розповіли про цей випадок у громадській організації "КиївПрайд".

Фото: Львівська обласна прокуратура

Як йдеться у дописі, Хелен втратила координацію, після чого нападник вдарив її ще декілька разів. Частину нападу їй вдалося зняти на відео.

16 серпня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття.

Згодом на ситуацію відреагував уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Зазначу, що ніхто не може бути дискримінований за будь-якою ознакою. Всі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах.

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Тому було направлено листа до Головного Управління Національної поліції України, аби вони вжили необхідних заходів реагування, а також – забезпечили швидке, ефективне та в першу чергу неупереджене розслідування цієї ситуації з обов'язковим дослідженням ймовірного мотиву нетерпимості", – написав він у коментарях під дописом "КиївПрайд".

25 вересня стало відомо, що поліція встановила особу нападника. Ним виявився 22-річний уродженець Рівненщини.

"Фігурант словесно ображав жертву, після чого наніс їй декілька ударів кулаками та ногою по обличчю.

Йому інкриміновано вчинення умисних дій, спрямованих на пряме обмеження прав за ознаками статі, інших переконань, поєднаних з насильством (ч. 2 ст. 161 КК України)", – повідомили у прокуратурі.

Як розповіла речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко у коментарі для "УП. Життя", раніше обвинувачений судимостей не мав.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімальних доходів громадян або позбавлення волі строком від двох до п’яти років.

За словами речниці, інші деталі справи мають встановити під час судового процесу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Рівненщині вчитель фізкультури побив учня ногами.